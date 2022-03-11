Müge Anlı'da Pes Dedirten Olay! Kayınvalide Damadıyla Kaçtı
Müge Anlı'nın programında skandalların ardı arkası kesilmiyor. Çocuklarını ve eşini bırakan 43 yaşındaki 3 çocuk annesi C. Ö., damadına kaçtı. Damadıyla olan samimi fotoğraflarına rağmen kaçmadığını söyleyen kadın, "Damadımla çektirdiğim fotoğraflarda hiçbir şey yok. Geri dönmeyeceğim. Çocuklarımı da kocamı da merak etmiyorum. Herkes başının çaresine baksın" dedi.
GÜNCEL 11.03.2022, 13:17
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Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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