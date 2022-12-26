Müge Anlı'da Karısını Pazarlayan Ferdi'n Mesajları İfşa Oldu! 'Güzel bir bayanım var elimde, ister misiniz?'

ATV ekranlarında hafta içi seyirciyle buluşan Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren bu kadarı da olmaz dedirtten bir olay işliyor. İddiara göre Ferdi, Suriyeli olan resmi nikahlı eşi Hüda'nın evden kaçtığını, sonra başkasından hamile kalıp o çocuğu da üstüne bırakıp tekrar kaçtığını söylemişti..Yağmur denilen kadınla da imam nikahı kıyıp kuması olarak çocuklarına bakımı ve ev işleri için birlikte olduğunu söylemişti. Müge Anlı'nın ulaştığı Hüda ise eşinin kendisini dövdüğünü gece zorla başka erkeklere sattığını anlatmıştı. Programa bağlanan bir izleyiciden gelen telefonla stüdyo buz kesti!

"BİZE 'GÜZEL BİR BAYANIM VAR ELİMDE, İSTER MİSİNİZ GENÇLER?' DEDİ"

Telefonla yayına bağlanan ve ismini vermeyen izleyici "Bundan 1 ay önce, Sultanbeyli Halep caddesi var. Bu Suriyelilerin meşhur olduğu bir sokak. O sokakta arkadaşımın berberi var.

O berberin yanında oturmuş çekirdek yiyorduk. O Yağmur Hanım yanımıza geldi selam verip bize şöyle bir şey söyledi; 'Güzel bir bayanım var elimde, ister misiniz gençler?' dedi.

Biz ilgilenmediğimizi söyledik. Hanımefendi şu an orada. Yağmur Hanım orada şu an iki kelimeyi bir araya getiremiyor ama yanımızda hiç öyle konuşmuyordu." diye konuştu.

'YALAN' DİYE BAĞIRMAYA BAŞLADI



Yağmur duydukları karşısında şoka uğrayarak, "Yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar" diyerek bağırmaya başladı. Stüdyoda dizlerine vurmaya başlayan Yağmur, "Böyle bir şey yok" dedi..

"O ZAMAN GECE NEDEN DIŞARI ÇIKIYORDUNUZ?"



Müge Anl, Yağmur'a madem yalan o zaman neden gece dışarı çıkıyordunuz diye sorunca, Yağmur "Ya Müge Hanım ne dışarısı ya, geçen bir kere Yağmur tatlı yiyelim….

Ben bunu kardeşim gibi sevdim" diyerek bağırmaya başladı. Müge Anlı ise sözlerine "Ne tatlısı ya… Biz gece tatlı yiyelim diye dışarı çıkmıyoruz..

Sizin evde kocanız yok mu? Bir de telefondan getiriyorlar tatlıyı çok istiyorsan. Gitsin kocan alsın tatlıyı getirsin." diye konuştu..

Kocasının kendisini başka erkeklerle zorla sattığını söyleyen Hüda Özden, "Ses sus. Beni adam adam gezdirdin. Beni sattın" ifadelerini kullandı..