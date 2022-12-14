Müge Anlı'da Efsane Dizi Ezel Gerçek Oldu!

Yengesinin tedavi parasını alıp ortadan kaybolan adam, bir dönemin efsane dizisi Ezel' den etkilenerek adını "Ezel Bayraktar" olarak değiştirdi

Abisi ve yengesini dolandırdığı iddiasıyla Müge Anlı'nın programına çıkan Ömer Can Aslanhan, bugünkü canlı yayında ailesiyle yüzleşti. Ezel filminden etkilenerek adını "Ezel Bayraktar" olarak değiştiren Aslanhan, "Dizideki karakteri sevdiğim için adımı değiştirdim. Benim bir kariyerim var. Ağbeyime parayı bana verme dedim ama verdi. Parayı çarçur ettim. Kazanınca paralarını vereceğim" diyerek kendisini diyerek savundu.