Mücadeleyi hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Orman Genel Müdürlüğünün Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, helikopterle incelemelerde bulunarak, yangın bölgesinin nereye doğru gittiğine uzmanlarla baktıklarını söyledi.

Bölgede çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Çavuşoğlu, yangının devam ettiğini, poyrazın çok şiddetli olduğunu ve Kızıldağ bölgesinde alevlerin rüzgarla hızlandığını dile getirdi.

Bir gazetecinin, yurt dışından Türkiye'ye yardım için gelecek uçakları, Türkiye'nin kabul etmediği yönünde sosyal medyada paylaşımlar olduğunu hatırlatması üzerine Çavuşoğlu, o kadar işin içinde akşam veya sabah haberlere baktığında ciddi bir dezenformasyon gördüğünü belirtti.

Afet olduğunda yangın, sel, deprem olsun Türkiye olarak başka ülkelere yardım ettikleri anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Başka ülkelerin de Türkiye'ye yardım etmesini elbette kabul ederiz. Ufak tefek küçük şeylerde, kendimizin üstesinden gelebileceği durumlarda, kendilerine teşekkür edip, 'ihtiyacımız olduğunda arayacağız' diyoruz. Ama bu büyük bir yangın. Yangının başlamasıyla beraber birçok ülke, komşu ülkeler, dost ve kardeş ülkeler ve Avrupa'dan ülkeler de bizi aradılar. Biz kendilerine 'Ne verebilirsiniz, nasıl yardımcı olabilirsiniz' diye sorduk. Bizim ihtiyacımız uçak ve tonajlı, kovalarla su taşıyabilecek helikopter, yani havadan müdahale dedik."

"Fransa teklifini geri çekti"

AFAD üzerinden ilgili yerlere başvuru yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"AB, AFAD'ın bu duyurusunu tüm ülkelere iletti. 4 ülkeden, Hırvatistan, Romanya, Fransa ve İspanya'dan dönüş oldu. Onların ne verebileceğine baktık. Özellikle buraya uygun şekilde kullanabileceğimiz uçak gönderebilecek ülkeler ise Hırvatistan, Fransa ve İspanya'ydı. Romanya'nın da bir uçağı vardı, Arkadaşlarımız inceledi, bizim yangınla mücadeleye çok uygun değil. Gönülden bu teklifte bulundular, teşekkür ediyoruz. Başka ülkelerden de teklif geldi, şimdi tek tek saymayacağım, uygun olanlarla temasa geçtik. Daha sonra Fransa, özellikle İspanya bölgesinde de yangın olabileceğini belirterek, Macron'un danışmanı, Büyükelçimizi arayarak Türkiye'ye bir uçak gönderemeyeceğini söylediler. Yani tekliflerini geri çekmiş oldular."

Zorlu şartlarda tüm personelin mücadele ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Kolay değil. Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi de hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Gayretlerimizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

"Yangının daha fazla dağılmaması, kontrol altına alınması için herkes çaba harcıyor"

Antalya'da yangınların devam ettiğine değinen Çavuşoğlu, poyrazın çok şiddetli olduğunu, Manavgat'ın Kızıldağ bölgesindeki yangınların rüzgarın etkisiyle hızlandığını belirtti.

Gündoğmuş ilçesinin merkezinde çok ciddi bir tehdit bulunmadığını ancak etrafındaki bazı noktalarda yangınların olduğunu ve müdahalelerin sürdüğünü anlatan Çavuşoğlu, Güzelbağ'dan Alanya, Antalya'ya inen bir bölgede yangının devam ettiğini ve gerekli müdahalelerin yapıldığını dile getirdi.

Yangınlarla mücadelenin tüm kurumlarla iş birliği içinde devam ettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de Isparta'daki yangında incelemelerde bulunduğunu, o yangının da kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirdi.

Bugün ve yarının rüzgar nedeniyle kritik günler olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Yangının daha fazla dağılmaması, kontrol altına alınması için herkes çaba harcıyor. Biz de elimizden geldiği kadar arkadaşlarımıza her türlü desteği veriyoruz. Diğer bakanlarımızla koordine ediyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sahadaki çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

"Teklif eden ve yardım gönderen ülkelere teşekkür ederiz"

Bir gazetecinin, Türkiye'de başka ülkelerden kaç tane uçak geldiği yönündeki sorusuna Çavuşoğlu, bu konuda da sosyal medyada çeşitli tartışmaların ortaya atıldığını, ciddi bir dezenformasyon oluşturulduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın eleman, araç gereç ve 1 helikopter gönderdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Ülkelerden bize teklif geldiğinde, 'Ne gönderebileceksiniz?' diyoruz. Eğer ellerinde uçak ve helikopter varsa o bilgileri alıyoruz, Tarım ve Orman Bakanlığına iletiyoruz, arkadaşlarımız incelemesini yapıyor. Helikopterin kullandığı kovalarla ilave başka ihtiyaç olur diye onlara da bakıyoruz. Bazı ülkelerden, mesela Azerbaycan'dan geldi iki tane, Rusya'dan bulduk. Onları satın alıyoruz. Bunlar kırılır, dökülür, çünkü mücadele devam ediyor. Bu süreçte Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da beni aradı. Kendisine çok teşekkür ettim, kendisine döneceğimizi ilettim. Arkasından Josep Borrell beni aradı, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi. Kendisi de aynı şekilde sordu. Daha sonra kendilerinin bu konuyla ilgili birimi var, AB Sivil Koruma Mekanizması diye. Sivil Koruma ve Afetlerden Sorumlu Komisyonda da bir komiser var. Yani Avrupa Birliğinin bakanı gibi. O arkadaşlarımız da bizimle temasa geçtiler. Josep'in yardımcısıyla benim yardımcım Faruk Kaymakçı, Avrupa Birliğinden sorumlu bakan yardımcımız, temasta kaldılar. Kendilerine sorduk, 'Hangi ülkeden ne gelebilir?' diye. Bazı ülkelerden ön bilgi gelmişti, Hırvatistan uçak verebileceğini söyledi, aynı şekilde İspanya verecek."

Daha önce "Bir isteğiniz var mı, ne verebiliriz?" diye soran Yunanistan'a da destekleri için teşekkür eden Çavuşoğlu, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, bizim Atina Büyükelçiliğimizi arayarak 'Biz size böyle bir öneride bulunduk ama bizde de yangınlar olduğu için maalesef size herhangi bir uçak gönderemeyeceğiz.' dediler. Kendilerine de teşekkür ediyoruz, hem teklif ettikleri için hem de neden gönderemeyeceklerini ilettikleri için." diye konuştu.

Yardımlarla ilgili yapılan tartışmalara değinen Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yardım konularına nasıl yardım elimizi uzatırken böbürlenmiyorsak, severek yapıyorsak bir dayanışma anlayışıyla yapıyorsak başka ülkelerin ya da kurumların bu konuda yardım etmesinden de incinmeyiz. Bu gurur meselesi yapılacak bir konu değildir, bu bir afettir. Afet durumlarında ve zor şartlarda dayanışma önemlidir. Halkımız bu sosyal medyada veya bazı siyasilerin manipülasyonuyla ortaya çıkan iddialara inanmasınlar."

"Almanya da helikopter gönderemeyeceğini söyledi"

Çavuşoğlu, "Bu arada Almanya'dan da bir önbilgi geldi. İki tane helikopter kaç ton olduğunu hatırlamıyorum taşıyacağı suyu, ortalamanın üstünde su taşıyabilecek miktarda iki helikopteri gönderebileceklerine dair bir bilgi geldi. Daha sonra biz Almanya'ya başvuruyu yaptık, 'Bu helikopterleri gönderin' diye. Bizim başvuru yaparak talep etmemizi istediler. Sonra bugün gelen bilgiye göre, Almanya da kendi helikopterlerini özellikle sel afetlerinin olduğu yerlerde kullanacağından Türkiye'ye helikopter gönderemeyeceğini söyledi."

Bunların hepsini anbean takip ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili kurumların girişimleri olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'dan ekip, ekipman ve helikopterin geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İran'dan aynı şekilde bir uçak, iki helikopter, İspanya'dan iki uçağın geldiğini söylemiştik. Muğla Dalaman'a indiler ve o bölgede çalışıyor. Katar'dan ekip ve teknik ekipman da uçakla ülkemize ulaştılar. Rusya'dan da 5 yangın söndürme uçağıyla 3 helikopter, Ukrayna'dan da 3 amfibik uçak geldi. Bu uçaklardan bazıları tanker uçak, yani denizden su alamayıp, havaalanında doldurulması gerekiyor. Diğer amfibik uçaklar zaten barajlardan, göletlerden denizden suyu alıp dökebiliyor."

Söndürme çalışmalarına destek veren ülkeler

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakan Yardımcısı Etibar Mirzayev ile 358 kişilik ekip ve teknik ekipman ile 53 araç, bir helikopter, 11 kişilik destek ekibi ve 2 su tankı Dalaman'a geldi.

Hırvatistan bölgeye bir yangın söndürme uçağı, İran bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter gönderdi.

İspanya 21 kişilik ekip, 2 yangın söndürme uçağı, Katar 66 kişilik ekip, teknik ekipman, Rusya 5 yangın söndürme uçağı, 3 helikopter, Ukrayna 3 yangın söndürme uçağı ile çalışmalara destek verdi.