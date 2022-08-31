Mübadele Anıtı Koru’ya yakıştı

GÜNCEL 31.08.2022, 20:15
Mübadele Anıtı Koru’ya yakıştı

İSKENDER ÖZSOY

Marmara Bölgesi'nde Çatalca, Avcılar ve Vezirhan'dan sonra dördüncü mübadele anıtı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Yalova'nın Koru Beldesi'nde açıldı.

Mübadelenin 100.yılı dolayısıyla Koru Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yaptırdığı anıtın açılışına CHP Bursa Milletvekili ve CHP Balkan Masası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Özkan, eski CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Lozan Mübadilleri Vakfı Başkanı Ümit İşler, Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Esat Ergelen ve çoğu Dramalı olan mübadil çocuk ve torunları katıldı.

Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman açılışta duygusal anlar yaşandığını söyledi.

Anıtın açılışında sonra Koru Belediyesi Türk Halk Müziği Kadınlar 

Korosu konser verdi, gece de havai fişek gösterisi düzenlendi.

Anıtı, Küçükkuyu’da Türkiye’nin ilk mübadele anıtı yapan heykeltıraş Metin Yurdanur Ankara’daki atölyesinde yaptı. 

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