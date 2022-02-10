MSB: Yılbaşından itibaren yapılan 18 operasyonda 316 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından Bakanlık'taki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Kara, MSB'nin tüm birlik ve kurumlarının, ülkenin ve asil Türk milletinin güvenliği için görevlerini azim ve kararlılıkla yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadelenin yanı sıra "mavi vatan"da ve semalarda hak, alaka ve menfaatleri koruduğunu, dünyanın birçok coğrafyasında bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürdüğünü kaydeden Kara, FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda, terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hale getirme anlayışıyla devam ettiğini bildirdi.

Terörle mücadele harekatlarına ilişkin bilgi veren Kara, "1 Ocak'tan itibaren 5'i büyük, 13'ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyon icra edilmiş ve 316 terörist, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 584 terörist etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Binbaşı Kara, TSK'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türk halkına ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşmasının 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, komşuların toprak bütünlüğü ve haklarına saygılı olarak, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına "Kış Kartalı Hava Harekatı"nı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Harekatın, çok geniş bir alanı kapsadığını ve zorlu iklim koşullarında yapıldığına işaret eden Kara, harekatla 165 kilometre derinlikteki Karacak, 85 kilometre derinlikteki Sincar ve 9 kilometre derinlikteki Derik'te bulunan teröristlere ait 80'e yakın hedefin büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak tam isabetle vurulduğunu bildirdi.

Harekatla hangi isim altında olursa olsun birbirinden farkı olmayan teröristlere ağır zayiat verdirildiğini vurgulayan Kara, harekatla terör örgütünün dün olduğu gibi bundan sonra da yuvalandıkları bölgelerde rahat edemeyeceklerinin açıkça gösterildiğini kaydetti.

Kara, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ülkemize yönelik 40 yıldır var olan terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, uluslararası hukuka uygun, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygılı, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil aynı zamanda bölgede yaşayan masum insanlar ile tüm dini ve etnik grupların güvenliğine de büyük önem verilmektedir. Operasyonlarımızda tarihi ve kültürel dokular başta olmak üzere, çevrenin korunmasına da azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için sivil halk, çevre, tarihi, dini ve kültürel yapılar dokunulmazdır. Tek hedefimiz teröristlerdir. Bizim için terörist neredeyse hedef orasıdır. Yapılan etkili terörle mücadele operasyonları sonucunda terör örgütünde çöküş hızlanmış, bu durum elebaşları tarafından da açıkça ifade edilmeye başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimize karşı teröristleri koruyacak barınak, sığınak ve korunak yoktur."

Eksi 40 derecelere varan ve 3 bin metre rakıma ulaşan zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen halihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarda TSK'nin kahramanlık ve fedakarlıkla görev yaptığını belirten Kara, TSK'nin, asil Türk milletinden aldığı güçle ülkenin ve milletin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.