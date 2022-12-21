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MSB: Ukrayna'dan gelen A400M uçakları Kayseri'ye indi
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan gelen A400M uçaklarının Kayseri'ye emniyetle indiğini duyurdu.
GÜNCEL 21.12.2022, 09:14
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), insani yardım götürmek ve Türk vatandaşlarını tahliye etmek için Ukrayna'ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan iki "A400M" uçağının Kayseri'ye intikale başladığını açıklamıştı.
Bakanlık, kamuoyunda "Koca Yusuf" olarak nitelendirilen iki uçağın Kayseri'ye emniyetle indiğini bildirdi.
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