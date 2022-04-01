MSB: Uçaklarımızın emniyeti ve tahliyesi konusunda Rusya ve Ukrayna tarafıyla temaslarımız sürüyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Borispol Havaalanı'nda bekleyen iki A400M uçağına ilişkin, "Uçaklarımızın emniyeti ve tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNCEL 01.04.2022, 13:45
MSB: Uçaklarımızın emniyeti ve tahliyesi konusunda Rusya ve Ukrayna tarafıyla temaslarımız sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından Bakanlık'taki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kara, toplantıda yaptığı konuşmada, terörle mücadele harekatları kapsamında FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hale getirme anlayışıyla devam ettiğini belirtti.

Pınar Kara, "Bu kapsamda 1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 17'si büyük, 66'sı orta çaplı olmak üzere 83 operasyon icra edilerek 92 terörist etkisiz hale getirildi. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 33 bin 976 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla, teröristlere hiçbir zaman hiçbir yerde rahat edemeyeceklerini açıkça gösterdiğini söyleyen Kara, yapılan etkili terörle mücadele operasyonları sonucunda terör örgütünde çöküşün hızlandığını, bu durumun elebaşıları tarafından da açıkça ifade edilmeye başlandığını vurguladı.

Sınır güvenliği

Sınırlarda kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin ve düzensiz göçmen akınının engellenmesi ile teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında yürütülen faaliyetleri aktaran Kara, şunları söyledi:

"2022 yılında İran sınırında 20 bin 565 şahıs engellenmiş, 328 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde mart ayında tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 458 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 44'ü FETÖ mensubu olmak üzere 72'si teröristtir. 35 bin 742 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda 62 kilogram uyuşturucu, 6 bin 210 paket sigara, 141 bin 900 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 1192 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir."

"Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır"

Kara, Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak yürütüldüğünü bildirdi.

Terör örgütlerinin başta Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden de sivillere ve birliklere saldırı arayışlarının sürdüğünü dile getiren Kara, "1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 260 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile gerekli karşılık verilerek 616 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır." diye konuştu.

"Uluslararası sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü için çaba harcıyoruz"

TSK'nın Ege ve Akdeniz'de Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini belirten Kara, tüm sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü için büyük çaba harcandığını söyledi.

Yunanistan'ın, askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlallerine devam ettiğini dile getiren Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunanistan, 2022 yılında 423 ihlal gerçekleştirmiş, yine bu dönemde söz konusu adalara 11'i savunma bakan yardımcısı tarafından olmak üzere 19 ziyaret gerçekleştirerek uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmiştir. Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalara yönelik askeri faaliyetleri, Lozan ve Paris Barış Antlaşmalarının gayri askeri statüye ilişkin hükümlerinin 'esastan ihlali' anlamına gelmektedir. Bu konudaki hukuksuzluğu her türlü platformda muhataplarımıza iletmeye devam edeceğiz.

Söz konusu ihlal ve ziyaretlere karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmakta, mütekabiliyet kapsamında faaliyetler yürütülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı (Kiryakos) Miçotakis'in İstanbul'da bir araya gelmesi ve ilişkilerimizde çizdikleri çerçeve doğrultusunda, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nda Sayın Bakanımız ile Yunan Savunma Bakanı'nın görüşmesinde uluslararası hukukun önemi, diyalog kanallarının açık tutulması ve pozitif gündeme odaklanılması hususları ele alınmış ve her iki bakan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın dördüncüsünün Ankara'da en kısa sürede yapılması konusunda mutabık kalmıştır. Temennimiz, Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması, Ege Denizi'nin Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk denizi olmasıdır."

"Acilen bir ateşkes ilan edilmesi önemli"

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan, gerek bölgenin gerekse dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Kara, "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik uluslararası hukuka aykırı bu durumun diplomatik yollarla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyor, daha fazla can kaybı yaşanmaması, huzur ve istikrar sağlanması için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için Montrö Sözleşmesi ile kurulan statükonun korunması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

"Türkiye, bugüne kadar sözleşmeyi her zaman dikkatli, sorumlu ve tarafsız bir şekilde uygulamıştır. Mevcut koşullar altında da Montrö Sözleşmesi şeffaf bir biçimde uygulanacak, sözleşmenin gerekleri yerine getirilmeye devam edilecektir.

Ayrıca insani yardım ve vatandaşlarımızın tahliyesi amacıyla Ukrayna'ya gönderilen iki A400M nakliye uçağımız, ortaya çıkan gelişmelerden dolayı kuleler ve hava sahasının kapanması üzerine Borispol Havaalanı'nda tahliye için beklemektedir. Uçakların emniyeti ve tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA
Yorumlar (0)
22
hafif yağmur
Namaz Vakti 01 Nisan 2022
İmsak 05:14
Güneş 06:41
Öğle 13:13
İkindi 16:46
Akşam 19:35
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19