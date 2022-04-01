MSB: Uçaklarımızın emniyeti ve tahliyesi konusunda Rusya ve Ukrayna tarafıyla temaslarımız sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından Bakanlık'taki Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kara, toplantıda yaptığı konuşmada, terörle mücadele harekatları kapsamında FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda terörü ve teröristleri kaynağında etkisiz hale getirme anlayışıyla devam ettiğini belirtti.

Pınar Kara, "Bu kapsamda 1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 17'si büyük, 66'sı orta çaplı olmak üzere 83 operasyon icra edilerek 92 terörist etkisiz hale getirildi. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil 33 bin 976 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla, teröristlere hiçbir zaman hiçbir yerde rahat edemeyeceklerini açıkça gösterdiğini söyleyen Kara, yapılan etkili terörle mücadele operasyonları sonucunda terör örgütünde çöküşün hızlandığını, bu durumun elebaşıları tarafından da açıkça ifade edilmeye başlandığını vurguladı.

Sınır güvenliği

Sınırlarda kaçakçılığın, yasa dışı geçişlerin ve düzensiz göçmen akınının engellenmesi ile teröristle mücadelede etkinliğin artırılması kapsamında yürütülen faaliyetleri aktaran Kara, şunları söyledi:

"2022 yılında İran sınırında 20 bin 565 şahıs engellenmiş, 328 şahıs yakalanmıştır. Alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde mart ayında tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 458 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 44'ü FETÖ mensubu olmak üzere 72'si teröristtir. 35 bin 742 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda 62 kilogram uyuşturucu, 6 bin 210 paket sigara, 141 bin 900 adet muhtelif uyuşturucu hap ve 1192 adet muhtelif silah ele geçirilmiştir."

"Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır"

Kara, Suriye'de hayatın normalleşmesine yönelik insani yardım ve altyapıyı destekleme faaliyetlerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak yürütüldüğünü bildirdi.

Terör örgütlerinin başta Tel Rıfat, Münbiç ve Fırat'ın doğusu olmak üzere diğer bölgelerden de sivillere ve birliklere saldırı arayışlarının sürdüğünü dile getiren Kara, "1 Ocak'tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 260 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile gerekli karşılık verilerek 616 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Birliklerimizin güvenliği için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır." diye konuştu.

"Uluslararası sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü için çaba harcıyoruz"

TSK'nın Ege ve Akdeniz'de Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini belirten Kara, tüm sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözümü için büyük çaba harcandığını söyledi.

Yunanistan'ın, askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlallerine devam ettiğini dile getiren Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunanistan, 2022 yılında 423 ihlal gerçekleştirmiş, yine bu dönemde söz konusu adalara 11'i savunma bakan yardımcısı tarafından olmak üzere 19 ziyaret gerçekleştirerek uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmiştir. Yunanistan'ın gayri askeri statüdeki adalara yönelik askeri faaliyetleri, Lozan ve Paris Barış Antlaşmalarının gayri askeri statüye ilişkin hükümlerinin 'esastan ihlali' anlamına gelmektedir. Bu konudaki hukuksuzluğu her türlü platformda muhataplarımıza iletmeye devam edeceğiz.

Söz konusu ihlal ve ziyaretlere karşı diplomatik kanallardan gerekli girişimlerde bulunulmakta, mütekabiliyet kapsamında faaliyetler yürütülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı (Kiryakos) Miçotakis'in İstanbul'da bir araya gelmesi ve ilişkilerimizde çizdikleri çerçeve doğrultusunda, NATO Savunma Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nda Sayın Bakanımız ile Yunan Savunma Bakanı'nın görüşmesinde uluslararası hukukun önemi, diyalog kanallarının açık tutulması ve pozitif gündeme odaklanılması hususları ele alınmış ve her iki bakan Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı'nın dördüncüsünün Ankara'da en kısa sürede yapılması konusunda mutabık kalmıştır. Temennimiz, Türk ve Yunan halklarının bölge zenginliklerinden de adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve güven içinde yaşaması, Ege Denizi'nin Türkiye ve Yunanistan arasında dostluk denizi olmasıdır."

"Acilen bir ateşkes ilan edilmesi önemli"

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan, gerek bölgenin gerekse dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil eden gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Kara, "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik uluslararası hukuka aykırı bu durumun diplomatik yollarla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyor, daha fazla can kaybı yaşanmaması, huzur ve istikrar sağlanması için acilen bir ateşkes ilan edilmesinin önemli olduğunu bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için Montrö Sözleşmesi ile kurulan statükonun korunması gerektiğine inandıklarını vurgulayan Kara, şöyle konuştu:

"Türkiye, bugüne kadar sözleşmeyi her zaman dikkatli, sorumlu ve tarafsız bir şekilde uygulamıştır. Mevcut koşullar altında da Montrö Sözleşmesi şeffaf bir biçimde uygulanacak, sözleşmenin gerekleri yerine getirilmeye devam edilecektir.

Ayrıca insani yardım ve vatandaşlarımızın tahliyesi amacıyla Ukrayna'ya gönderilen iki A400M nakliye uçağımız, ortaya çıkan gelişmelerden dolayı kuleler ve hava sahasının kapanması üzerine Borispol Havaalanı'nda tahliye için beklemektedir. Uçakların emniyeti ve tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz."