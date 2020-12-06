MSB: Son bir ayda 58 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, MSB Basın Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Şebnem Aktop tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye'nin ve Türk milletinin güvenliğini sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Aktop, "Terörle mücadele harekatı kapsamında, son bir ayda yurt içinde 5'i büyük, 20'si orta çaplı, yurt dışında 2'si büyük, 1'i orta çaplı olmak üzere toplam 28 operasyon icra edilmiş, 58 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sincar Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi arasında Sincar'da kamu düzeni ve istikrarın yeniden tesisi maksadıyla 9 Ekim tarihinde imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye harekat alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak amacıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristlerin kahraman komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğine dikkati çeken Aktop, bu kapsamda son bir ayda 204 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"İdlib'de ulusal güvenliğe tehdit teşkil eden hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyecek"

Şebnem Aktop, İdlib'le ilgili, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sivil kayıpların ve yeni bir insani trajedinin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için bir taraftan üzerlerine düşen sorumluluklar yerine getirilirken, diğer taraftan da ulusal güvenliğe tehdit teşkil eden hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyeceğini, bu kapsamda gerekli tedbirlerin alındığını vurguladı.

Hudut güvenliğinin, alınan tedbirler artırılarak hudut birliklerince her türlü hava ve arazi şartlarında, kara, deniz, hava kuvvetleri ile 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaya devam edildiğini aktaran Aktop, "Bu kapsamda, son bir ay içerisinde yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7 bin 367 şahıs yakalanmış, 40 bin 160 şahıs hududu geçmeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasından 25'i FETÖ olmak üzere 39'unun terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir." bilgisini verdi.

"Azerbaycan'da Ortak Merkez'in faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar sürdürülüyor"

Azerbaycan'daki gelişmelerle ilgili, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda, ateşkesi gözetmek ve denetlemek amacıyla tesis edilecek "Ortak Merkez"in en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar ve koordinelerin sürdürüldüğünü belirten Aktop, şöyle devam etti:

"Diğer taraftan, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) timlerimiz tarafından mayın/EYP temizliği yapılmakta, eğitimler verilmektedir. Kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz can kardeşlerimiz Azerbaycan Türkü'nün haklı davasında tüm imkanlarımızla yanındayız."

"Libya'daki 5 eğitim merkezinde eğitimler devam ediyor"

Şebnem Aktop, Libya'da, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümet Milli Mutabakat Hükümeti ile imzaladıkları ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak, Milli Mutabakat Hükümeti'nin davetine istinaden, askeri eğitim, mayın/EYP temizliği, sağlık, insani yardım ve danışmanlık desteğinin sürdürüldüğünü bildirdi.

Bu kapsamda, Libya nizami ordusunun teşkili ve birliklerinin uluslararası standartlara ulaştırılması maksadıyla Libya'daki 5 eğitim merkezinde verilen eğitimlerin devam ettiğini vurgulayan Aktop, şunları kaydetti:

"Türkiye'de; MSÜ Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarında eğitim görecek Libyalı öğrencilerin Türkçe dil eğitimlerine devam edilmektedir. Ayrıca, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 160 Libya Kara Harp Okulu öğrencisi teğmen rütbesiyle Libya’da görevlerine başlayacaktır. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da 'Libya Libyalılarındır' yaklaşımıyla, Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

"Belirtilen sahada Türk Deniz Kuvvetlerinin bir faaliyeti söz konusu değildir"

MSB Basın Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yarbay Şebnem Aktop, Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası hukuktan doğan meşru haklarına dayanarak kendi kıta sahanlığımızda icra ettiğimiz sismik araştırma faaliyetleri kapsamında, ORUÇREİS Araştırma Gemimiz, Antalya Limanı'na dönmüştür. ​TSK tarafından, Akdeniz'de faaliyetlerini sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemimize refakat ve koruma görevine devam edilmektedir. Yunanistan tarafından 7 Aralık 2020 tarihinde askeri eğitim icra edileceğine dair bir saha ilanı yapılmıştır. Bahse konu sahanın kısmen Türkiye Navtex servis sahası içine girmesi nedeniyle, Yunanistan tarafından yapılmış saha ilanı, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi Oşinografi Başkanlığınca,1509/20 mesaj numarası ile denizcilerin emniyeti açısından yeniden yayınlanmıştır. Belirtilen sahada Türk Deniz Kuvvetlerinin bir faaliyeti söz konusu değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege'de, Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir.

​Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümüne yönelik olarak, Türkiye, her zaman olduğu gibi, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkilerinden yanadır. Sorunların diyalogla, ön koşulsuz görüşmeler ile çözülmesi gerektiğini savunmaktadır.

Türkiye, bölgesel ve küresel barışa destek için, 3 kıtada, 11 farklı yerde, 14 göreve, yaklaşık 2 bin 500 personelle katkılarını kararlılıkla sürdürmektedir. NATO Mukabele Kuvveti olarak bilinen, NATO'nun dönüşümlü olarak harbe hazır bulundurduğu Muharip Unsurlarının sertifikasyonu kapsamında, Steadfast Jupiter-Jackal tatbikatına, İstanbul'da 3'üncü Kolordu Komutanlığında başlanmıştır. 10 Aralık'a kadar sürecek tatbikata, 3'üncü Kolordu Komutanlığında görevli, ABD, Almanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya, Polonya, Romanya ve Yunanistan Silahlı Kuvvetleri personeli de iştirak etmektedir. "

"FETÖ'den 20 bin 612 personel ihraç edildi"

FETÖ ile mücadelenin yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Aktop, "15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar toplam 20 bin 612 personel ihraç edilmiş, 3 bin 560 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Şebnem Aktop, FETÖ'den temizlendikçe güçlenen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, MSÜ Kara Harp Okulunda Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) eğitimlerini başarıyla tamamlayarak 4 Aralık'ta mezun olan 1723 teğmenin Kara Kuvvetleri saflarına katılmasıyla daha da güçlendiğini aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bağlısı tüm birlik, karargah ve kurumlarında ilk günden itibaren alınan tedbirlerin kararlı bir şekilde uygulanmasına devam edildiğine dikkati çeken Aktop, alınan bu tedbirler doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, harekat, tatbikat ve eğitim faaliyetlerinin de salgından etkilenmeden kesintisiz olarak sürdürüldüğünü bilgisini verdi.

Aktop, "Türk Silahlı Kuvvetleri, alınan tedbirler sayesinde dünyanın, vaka sayılarının personel mevcudu oranı itibarıyla, en az Kovid-19 görülen orduları arasında yer almaya devam etmektedir. Peygamber ocağı ordumuz, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla, kendisine tevdi edilen her türlü görevi, geçmişte olduğu gibi bugün de daha güçlü olarak başarma azim ve kararlılığında, devletinin emrinde, milletinin hizmetindedir." değerlendirmesini yaptı.