MSB: Musul Başkonsolosluğumuza saldırı gerçekleştiren teröristlerden hesap sorulacaktır
MSB, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıya ilişkin, "Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de hesap sorulacaktır." açıklamasını yaptı.
GÜNCEL 27.07.2022, 22:13
Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı ile kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır.
Iraklı kardeşlerimizle terörle mücadele ve sınır güvenliği için iş birliğine hazırız. Teröristlerin tuzaklarını başlarına yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz."
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