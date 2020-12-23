Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi. Operasyonda 3000 metre derinliğe kadar tespit imkanına sahip TCB ORKİNOS ile Doğu Akdeniz'de 2800 metreden görüntü alınarak büyük bir başarıya imza atıldı." bilgisi verildi.
MSB: Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonunun icra edildiğini bildirdi.
23 Aralık 2020 Çarşamba 15:03