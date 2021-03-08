MSB: Bitlis'teki askeri helikopter kazası olumsuz hava şartları ve görüşün kaybedilmesi nedeniyle meydana geldi

Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin, "Kara Kuvvetleri Kaza-Kırım ekibi olay yerindeki çalışmalarını tamamladı" açıklamasında bulundu.

Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Olayda helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, bakımlarının mevzuata uygun ve zamanında yapıldığı değerlendirilmiştir. Olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve görüşü kaybetmesi nedeniyle olayın meydana geldiği değerlendirilmektedir."

Terörle mücadele

Bakanlık açıklamasında terörle mücadele rakamlarına ilişkin de bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, ocaktan itibaren 21'i büyük, 62'si orta çaplı toplam 83 operasyonda 143 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Gayri askeri statüdeki Doğu Ege adalarında askeri gemi bulundurmaya devam eden Yunanistan, son olarak Meis Adası'na hücumbot konuşlandırdı."