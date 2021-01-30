Mozart gemisine düzenlenen baskından kurtulan 3 Türk denizci Türkiye'ye getirildi

Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskın sırasında kurtulan dördüncü kaptan Furkan Yaren ve başmühendis İlhan Süha Tatlıgül ile baskın sırasında yaralanarak tedavisi tamamlanan makine dairesinde yağcı Bahadır Yeşilalan, Librevil-İstanbul seferini yapan THY'ye ait TK589 sayılı tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

VIP Terminali'nden çıkış yaparak gazetecilere açıklamada bulunan dördüncü kaptan Furkan Yaren, olay esnasında bacağından yaralandığını belirterek kendileriyle sürekli ilgilenen, arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'na teşekkür etti.

Yaren, Türkiye'ye ayak bastığı ve Türk bayrağını gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getirerek "İnşallah diğer arkadaşlar da en kısa zamanda ailelerine kavuşurlar." dedi.

İlk alarm geldiği andan itibaren bunun talim olmadığı bilgisini aldıkları ve mürettebatın emniyetli alana geçtiğini anlatan Yaren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanda emniyet kapılarını kapatarak yardım beklemeye başladık. Daha sonra bizi ayırdılar. Sayılarını hatırlamıyorum. Arkadaşlarımızı götürdüler. Biz de gemiyi güvenli bir noktaya taşıdık. Allah'a şükür şimdi de burada ülkemizdeyiz. Şu anda şirketimiz nezdinde yaralarımızı sarmaya başladık. Gerekli bilgileri yetkililere verdik. Bir arkadaşımızı kaybettik, çok üzgünüz. Hafif bir şekilde yaralandım onların kestikleri delikten çıkarken. Ama sağlığım yerinde çok şükür. Aileme kavuşacağım için çok sevinçliyim. İnşallah diğer arkadaşlarımız da kurtulur, sağ salim şekilde vatanımıza dönerler. Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. Sürekli ilgilendi durumumuzla. 4-5 kez görüştük canlı. Büyükelçimizle de beraberken iletişim kurduk kendileriyle. Halimizi, hatırımızı sordu. İnşallah arkadaşlarımızı da sağ salim getirmeye çalışacakları sözünü verdi. Sürekli uydu telefonla takip etti. Buradan da kendisine çok teşekkür ederiz."

Başmühendis İlhan Süha Tatlıgül de 42 yıldır denizcilikle uğraştığını ve arkadaşları götürülünce gemiyi kurtarmak için birkaç gün uyumadan çalıştıklarını söyledi.