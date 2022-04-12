MOTORCU DOSTU BARİYERLER DEVREDE

Dünyanın en geniş 4 şeritli tünelleri ve 415 kilometrelik konforlu ulaşım ağı ile seyahatlerde fark yaratan KMO, tüm otoyol güzergahı boyunca konumlandırılan 2 bin 360 adet kameradan, trafik sayım sensörlerinden ve meteoroloji istasyonlarından gelen verileri, 1 ana ve 2 alt kontrol merkezinde 7/24 izleyerek, trafik güvenliğini sağlıyor, meydana gelen olaylara en hızlı şekilde müdahale ediyor.

Trafik seyrinde can ve mal güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için özel sistemler kullandıklarını belirten KMO Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, motorcu dostu bariyer olarak bilinen oto-korkuluk uygulaması ile ilgili şunları diler getirdi;

“Her zaman yolcularımıza daha güvenli, daha konforlu ve kesintisiz bir otoyol deneyimi sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu kapsamda motosiklet kullanıcıları için de hayati bir öneme sahip motorcu dostu bariyer uygulamamızı başlatmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Normal bariyerlerin altına yerleştireceğimiz sarı bariyerler sayesinde motorcuların kaza esnasında yaşayacakları riski en aza indirmeyi hedefliyoruz. İlk uygulamamızı Kınalı gişeler bölgesinde gerçekleştirdik. 415 kilometrelik tüm hat boyunca uygun noktalarda yer alacak uygulama ile motor kullanıcıları için zaman zaman maalesef can kayıplarıyla sonuçlanabilen önemli bir sorunu ortadan kaldırmış olacağız.”