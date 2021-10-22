"Modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmalıyız"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu" başladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açılışta yaptığı konuşmada, Türk Konseyi Medya Forumu'nun kardeşlik bağlarını güçlendirmesi, üye ülkeler, bölge ve tüm dünya için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Forumun çok anlamlı bir tarihte gerçekleştiğine dikkati çeken Altun, "Türk Konseyi'nin ilk zirvesi tam 10 yıl önce Kazakistan'da yapılmıştı. Burada, üye ülkelerin iş insanları arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Türk İş Konseyi ihdas edilmişti. O ilk zirvenin 10. yıl dönümünde bu kez Türk Konseyi Medya Forumu ilk defa düzenleniyor. Hayırlı uğurlu olsun, iyilikler, güzellikler getirsin. Böyle bir günde bu tarihi toplantının ev sahibi olmaktan büyük gurur duyuyor, teveccühünüz için müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

"Karabağ'da enformasyon cephesinde de savaş verdik"

Fahrettin Altun, bu günlerin, içinde bulunulan bu dönemin Türk dünyası açısından çok önemli olmasının bir başka sebebi daha bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yılın bu günlerinde, Azerbaycan'ın Karabağ'daki toprakları henüz işgalden azat edilmemişti. Azerbaycan'ın kahraman ordusu işgalcileri bozguna uğratırken, Ermenilerin sivillere ve yerleşim yerlerine yönelik saldırıları aralıksız devam ediyordu. Bu saldırılarda ne yazık ki uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış bombalar ve silahlar kullanılıyor, Gence'den Mingeçevir'e kadar birçok yere saldırılar gerçekleştiriliyordu. Çok değil, bundan bir yıl önce Ermeniler namlularını masum insanlara çevirip gözlerini Azerbaycan topraklarına, ekonomisine ve enerji hatlarına dikiyorlardı.

Bizler de Türk tarihinin bu dönüm noktasında, Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza mücadele verme şerefine nail olduk. 44 gün boyunca, bir yandan Azerbaycan’ın haklı davasının dünyaya anlatılmasına katkı sunarken, diğer yandan hep birlikte dezenformasyonla mücadele ettik. Dünyanın en çok takip edilen medya kuruluşları, haber organları aracılığıyla, Ermenilerin unutturmaya çalıştığı gerçekleri, hakikatleri biz tane tane var gücümüzle bütün dünyaya anlatmaya çalıştık. Sayın devlet başkanlarımızın talimatlarıyla, saygıdeğer kardeşim, kıymetli dostum Hikmet Hacıyev ile yakın koordinasyon halinde, enformasyon cephesinde de var gücümüzle savaş verdik. Bunları yaparken, sosyal medyada da yalana, karalama kampanyalarına ve dezenformasyona pabuç bırakmadık. Neticede, sahada kazanılan o şanlı zafere yaraşır bir söylem üstünlüğü elde ettik ve Türk dünyasına armağan ettik. Bu vesileyle Azerbaycan'ın sivil ve asker şehitlerine Allah'tan rahmet diliyor; bir kez daha 'Karabağ Azerbaycan'dır' diyorum."

"Modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmalıyız"

Türkiye Cumhuriyeti olarak hem içeride hem dışarıda bir "hakikat mücadelesi" verdiklerini anlatan Altun, "Yalana ve dezenformasyona karşı gerçeğin tarafında olmayı, ahlakımızın bir gereği, düsturu olarak görüyoruz." dedi.

Bu ahlaki duruşun "post-truth" veya "hakikat ötesi" olarak adlandırılan bu dönemde daha da önem kazandığını vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Karşımızda, hakikati anlamsızlaştırmaya, değersizleştirmeye, önemsizleştirmeye, toplumları kültürel, ekonomik ve ideolojik açılardan sömürüye açık hale getirmeye çalışan kelimenin tam anlamıyla bir yalan endüstrisi var. Bu yalan endüstrisi, dünyanın farklı bölgelerinde ‘sahte haberler’ veya ‘kurgulanmış içerikler’ üzerinden toplumları, biz ve onlar ikiliğine sıkıştırmaya, mahkum etmeye çalışıyor. Açıkça ifade etmek gerekirse, biz yalan endüstrisiyle, dezenformasyonla mücadeleyi, ulusal güvenliğimizin bir mütemmim cüzü olarak görüyoruz ve tüm adımlarımızı bu perspektifle atıyoruz. Öte yandan dezenformasyonun yalnızca sosyal medya mecralarında değil, aynı zamanda geleneksel medya mecralarında da olduğunu görüyoruz. Buralarda da zaman zaman toplumların reflekslerini test eden, fay hatlarını harekete geçirmeyi hedefleyen yayınlar yapabiliyorlar. Burada özellikle bazı yabancı devletlerin fonladığı kuruluşları ve bunların ülkelerimizdeki uzantılarını işaret ediyorum. Bu modern Truva atlarına karşı teyakkuzda olmak, elbirliğiyle bunların zararlı faaliyetlerini durdurmak zorundayız."