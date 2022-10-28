MİTSO'NUN ZEYTİNCİLİKLE İLGİLİ DİLEKLERİNİ SÜLEYMAN GİRGİN TBMM BÜTÇE KOMİSYONUNUNDA DİLE GETİRDİ.

Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, bütçe komisyonunda söz alarak yaptığı konuşmada, MİTSO raporunda zeytincilikle ilgili dile getirilen sorunları ve dilekleri kendisine tanınan 1 buçuk dakikalık süre içinde okudu. Girgin konuşmasına "Zeytinyağı üreticilerinin talepleri var" diyerek MİTSO raporunun zeytinyağı ile ilgili öneri ve dileklerini komisyonda okudu. Süleyman Girgin'in okuduğu MİTSO'nun raporunda yüksek kaliteli zeytinyağına daha çok, düşük kaliteli zeytinyağına daha az prim verilmesi, erken hasat, soğuk sıkım zeytinyağının teşvik edilmesi, 30 ve daha eski zeytinyağı fabrikalarının modernizasyonu için düşük faizli teşvik kredisi verilmesi, zeytinyağı sektörünün desteklenmesi ve halk sağlığı bakımından zeytinyağının iç tüketiminin arttırılması, bunun için özellikle öğrenci yurtlarında, hastanelerde, üniversite ve diğer okulların yemekhanelerinde, askeri mutfaklarda, resmi kurumların yemekhanelerinde hazırlanan yemeklerde gerçek zeytinyağı kullanılma zorunluluğunun getirilmesi" gibi öneriler yer alıyor.

MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Muğla milletvekillerine sundukları raporun aynı gün zeytincilikle ilgili bölümünün Muğla Milletvekili Süleyman Girgin tarafından TBMM'de, bütçe komisyonunda okunması üzerine Girgin'i arayarak teşekkür etti. Reşit Özer "Sayın Süleyman Girgin, dileklerimizi TBMM'de, bütçe komisyonunu görüşmelerinde okuyarak odamızın ve zeytinyağı üreticilerimizin taleplerini meclise taşımıştır. Kendisine MİTSO olarak çok teşekkür ederiz" dedi.