MİT'ten terör örgütüne Suriye'nin kuzeyinde çifte operasyon
MİT, PKK/YPG'nin sözde Fırat bölgesi sorumlusu "Rojhat Karakoçan" kod adlı Mehmet Gürbüz ve yanındaki teröristi Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa'da düzenlediği SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.
GÜNCEL 18.09.2022, 11:32
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Fırat bölgesi sorumlusu "Rojhat Karakoçan" kod adlı Mehmet Gürbüz'ü Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa'da düzenlediği SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in saha ajanlarından alınan bilgiler çerçevesinde, 16 Eylül'de terörist Gürbüz'e yönelik operasyon düzenlendi.
Gürbüz ve koruması, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa'da düzenlenen SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.
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