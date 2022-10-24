Son Dakika
MİT'ten terör örgütü PKK/YPG'nin sözde yöneticisine nokta operasyon
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.
GÜNCEL 24.10.2022, 10:42
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2010'da katılan Eyyüp Yakut'un 2013'te örgütün dağ kadrosuna geçerek Türkiye ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi.
Terörist Yakut, 2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen sözde tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik terör eylemleri nedeniyle terörist Yakut, MİT tarafından takibe alındı.
Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen terörist Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Yeni Gün Gazetesi - 24.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 23.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 22.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 21.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 20.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
Yeni Gün Gazetesi - 19.10.2022 Manşeti
Ekim 2022
19
açık
Namaz Vakti 24 Ekim 2022
|İmsak
|05:53
|Güneş
|07:18
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:49
|Akşam
|18:19
|Yatsı
|19:38
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Trabzonspor
|11
|21
|4. Başakşehir
|10
|20
|5. Beşiktaş
|10
|19
|6. Konyaspor
|11
|19
|7. Kayserispor
|11
|19
|8. Galatasaray
|10
|18
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|10
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. İstanbulspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|9
|12
|13. Göztepe
|9
|11
|14. Erzurumspor
|9
|10
|15. Adanaspor
|9
|8
|16. Altay
|10
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|10
|7
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. Brentford
|12
|14
|11. Everton
|12
|13
|12. Crystal Palace
|11
|13
|13. Bournemouth
|11
|13
|14. Aston Villa
|12
|12
|15. Southampton
|12
|12
|16. Leicester City
|12
|11
|17. West Ham United
|11
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|11
|12
|13. Espanyol
|11
|10
|14. Almeria
|11
|10
|15. Sevilla
|11
|10
|16. Celta Vigo
|10
|10
|17. Girona
|11
|9
|18. Getafe
|10
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4