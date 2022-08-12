MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye Kamışlı'da 6 Ağustos'ta gerçekleştirdiği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel sorumlusu İran asıllı "Rezan Cavit" kod adlı Yusif Mehmud Rebani'yi etkisiz hale getirdi.
GÜNCEL 12.08.2022, 10:36
Edinilen bilgiye göre, MİT, PKK'nın sözde Haftanin eyalet sorumlusu olduğu dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırıların talimatını veren terörist Rebani'nin Suriye'de bulunduğunu tespit etti.
Araştırmaların derinleştirilmesinin ardından operasyonu gerçekleştiren MİT, terörist Rebani ile beraberindeki sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel istihkam sorumlusu "Ruhaz Amude" kod adlı Mazlum Esat'ı etkisiz hale getirdi.
Operasyona katılan ekip, daha sonra güvenli şekilde Türkiye'ye döndü.
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