MİT, Suriye'de PKK/YPG'nin sözde eyalet sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Edinilen bilgiye göre, MİT, PKK'nın sözde Haftanin eyalet sorumlusu olduğu dönemde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırıların talimatını veren terörist Rebani'nin Suriye'de bulunduğunu tespit etti.

Araştırmaların derinleştirilmesinin ardından operasyonu gerçekleştiren MİT, terörist Rebani ile beraberindeki sözde Amude-Derbesiye eyaleti genel istihkam sorumlusu "Ruhaz Amude" kod adlı Mazlum Esat'ı etkisiz hale getirdi.

Operasyona katılan ekip, daha sonra güvenli şekilde Türkiye'ye döndü.