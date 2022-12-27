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MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ mensubu Uğur Demirok hakkında dava açıldı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ mensubu Uğur Demirok hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

GÜNCEL 27.12.2022, 13:42
MİT operasyonuyla yakalanan FETÖ mensubu Uğur Demirok hakkında dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Uğur Demirok’un FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilk temasının 1997 yılında Elazığ'da örgüt kontrolünde faaliyet gösteren EFEM (FEM) dershanesine kayıt olmasıyla başladığı anlatıldı.Sanığın 1999 yılında İstanbul Üniversitesini kazanmasını müteakip İstanbul'da FETÖ/PDY kontrolündeki Özel Aytimur Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirildiği ve örgüt içerisinde "Orhan" kod adını kullandığı ifade edilen iddianamede, sanığın 2002-2003 yıllarında "ev abiliği", 2004-2005 yıllarında Bölge Talebe Mesulü, 2011 yılına kadar lise talebelerinden sorumlu Bahçelievler Bölgesi Büyük Bölge Talebe Mesulü olarak görev yaptığı vurgulandı.

İddianamede, sanığın 2011 yılından sonra esnafa "sohbet" adı altında örgütsel toplantılar yapmaya başladığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü yapılanması içinde 2002 yılında “ev abiliği" yaptığı dönemde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli hava pilot kurmay yüzbaşı rütbesindeyken ihraç edilen A.E. ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli yüzbaşı rütbesindeyken ihraç edilen A.B. ile iki sene ilgilendiği kaydedildi.

Emniyetin mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde yer aldı

Sanığın, FETÖ içinde “hijyen evleri" şeklinde adlandırılan ve "mahrem birimlere/ sözleşmeli subaylığa" yönlendirmelerin yapıldığı bir evde 2005 yılı itibarıyla kalarak Jandarma Sözleşmeli Subaylık sınavlarına girdiği ancak elendiği bildirilen iddianamede, sanığın 2011-2015 yılları arasında “esnaf abiliği” yaptığı anlatıldı.

İddianamede, sanığın örgütün emniyet mahrem yapılanmasına Kasım 2015 itibarıyla dahil olduğu, söz konusu yapılanma içinde ilk olarak müdür seviyesinde faaliyet gösteren "Osman" kod adlı E.T, sonrasında ise "İrfan/Arif" kod adlı M. T'ye bağlı müdür yardımcısı statüsünde faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Sanığın FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde 1990'lı yılların sonundan itibaren 2016 yılına kadar aktif olarak yer aldığı, örgüt içerisinde farklı ve çok sayıda görevi yerine getirdiği, ByLock ve Eagle programlarını kullandığı anlatılan iddianamede, örgüt içerisinde kod isim kullanan sanığın emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu aktarıldı.

İddianamede sanığın örgüt adına sorumlu olarak bulunduğu şahıslardan himmet topladığı, süreklilik ve etkinlik arz edecek şekilde örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldığı vurgulandı.

Sanık hakkında yapılan teşhislere de yer verilen iddianamede, bu ifadelerde sanığın örgüt okullarında yaz dönemlerinde yapılan kamp organizasyonlarını organize ettiği, beğendiği biriyle resmi nikah kıyan bir şahsı ise azarlayıp örgüte ihanetle suçladığı aktarıldı.

Ankesörlü görüşme itirafı

Sanığın soruşturma aşamasındaki savunmasını etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle verdiği belirtilen iddianamede, sanığın örgüte katılım sürecini ve sorumlu statüsüne geçene kadarki zamanda kendisinden sorumlu olan örgüt üyelerinin isimlerini verdiği kaydedildi.

İddianamede sanığın ifadesinde askeri okul öğrencileri tarafından büfelerden ve ankesörlü telefonlardan arandığı gibi, kendisinin de bazı kişileri bu yöntemle aradığını, sorumlu olduğu örgüt evlerinden rapor toplayıp bunu üstlerine ilettiği anlattığı belirtilerek, 2016 yılı Ağustos ayında ailesiyle birlikte Azerbaycan'a gidip medikal işi kurduğunu söyleyen Demirok'un, tutuklandığı tarihe kadar bu işe devam ettiğini söylediği ifade edildi.

Sanığın 81 kişiyi teşhis ettiği, bu şahıslardan 69'u hakkında aynı suçtan işlem kaydının bulunduğu ve ilgili dosyalara teşhis evraklarının bir örneğinin gönderildiğine vurgu yapılan iddianamede, geriye kalan 12 kişi ile ilgili olarak ise ihbar ve soruşturma işlemlerine başlanıldığı kaydedildi

Nisan ayında hakim karşısına çıkacak

Sanık Uğur Demirok hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede sanıkla ilgili ayrıca "etkin pişmanlık" hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Demirok'un yargılanmasına 27 Nisan 2023'te başlanacak.

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