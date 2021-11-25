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MİT operasyonuyla Gara ve Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi
MİT operasyonuyla Gara ve Kandil'de...

MİT operasyonuyla Gara ve Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatınca Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda Gara'da 4, Kandil'de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

MİT operasyonuyla Gara ve Kandil'de 6 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik birimlerinin Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor.

MİT tarafından bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Gara'da 4, Kandil'de de 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirdi. Gara'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin PKK/KCK'nın sözde dış ilişkiler sorumlularından "Botan" kod adlı Nihat Gören olduğu belirlendi.

Bir süre PKK'nın "TAK" yapılanmasında yer alan terörist Gören'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği Pençe operasyonlarında yaralandığı, tedavisi sonrasında Gara'da faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

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