MİT Irak'ın kuzeyinde 2 teröristi etkisiz hale getirdi
GÜNCEL 27.08.2022, 18:21
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK/KCK'lı 2 teröristi etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT'in, Irak'ın Süleymaniye-Asos bölgesinde düzenlediği operasyonda İran uyruklu "Rezan Baran" kod adlı Mervan Misto ve "Bawe Sur" kod isimli Huseyin Resuli Kizilbaş etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın başında olduğu sözde halk savunma merkezine bağlı faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
28
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 27 Ağustos 2022
|İmsak
|04:46
|Güneş
|06:18
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:54
|Akşam
|19:53
|Yatsı
|21:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Başakşehir
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
|5. Adana Demirspor
|3
|6
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. Sivasspor
|3
|2
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Ankaragücü
|3
|1
|17. Hatayspor
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|3
|2
|14. Manisa Futbol Kulübü
|2
|1
|15. Altınordu
|2
|1
|16. Keçiörengücü
|2
|1
|17. Tuzlaspor
|2
|1
|18. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. Leeds United
|4
|8
|3. Brighton
|4
|8
|4. M.City
|4
|7
|5. Tottenham
|3
|7
|6. Crystal Palace
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. M. United
|4
|6
|9. Liverpool
|4
|5
|10. Newcastle
|3
|5
|11. Fulham
|3
|5
|12. Brentford
|4
|4
|13. Everton
|4
|4
|14. Nottingham Forest
|3
|4
|15. Southampton
|4
|4
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Bournemouth
|4
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|4
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Celta Vigo
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|2
|3
|10. Girona
|3
|3
|11. Valencia
|2
|3
|12. Real Sociedad
|2
|3
|13. Almeria
|2
|1
|14. Sevilla
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0