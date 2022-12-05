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MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Mislih etkisiz hale getirildi
MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki operasyonunda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Siham Mislih etkisiz hale getirildi.
GÜNCEL 05.12.2022, 09:42 05.12.2022, 10:22
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli Türk güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerini organize eden terörist Mislih'in, sabotaj eylemlerine katıldığı belirlendi.
Terör eylemlerini azmettirdiği tespit edilen terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Mislih'i takibe alan MİT, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirdi.
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