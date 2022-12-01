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MİT, 5 DEAŞ'lı teröristi Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonla yakaladı
Milli İstihbarat Teşkilatının istihbarı ve Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Barış Pınarı Harekatı alanında düzenlenen operasyonlarla 5 DEAŞ mensubu terörist, silah ve teçhizatlarıyla birlikte ele geçirildi.
GÜNCEL 01.12.2022, 15:06
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yakalananlardan Abu Seyf Tadmuri/Abu Dücane kod adlı Muhammed Halid Ali'nin sözde Barış Pınarı Harekatı alan sorumlusu olduğu ve Suriye'nin Çöl bölgesinde faaliyet gösterdiği belirlendi.
Abu Ömer Korani kod adlı Muhammed Salih'in, örgütün talimatıyla çeşitli baskın eylemlerine katıldığı, Abu İslam Salo kod adlı Halit Muhammed İsa El Hulu ve Abu Hasan Şami kod adlı Ali Hüseyin Ali'nin örgüt bünyesinde suikastçı olarak faaliyet gösterdiği, Abu Hamza kod adlı Şadi El Setem El Ali'nin ise Barış Pınarı Harekatı alanındaki patlayıcı madde sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi.
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