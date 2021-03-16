Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'la diplomatik temasların başlamasına ilişkin, "Mısır halkı bizimle ters düşmez." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kovid-19) 30 bin doz aşıyı Bosna Hersek'e göndereceğiz." ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Bosna Hersek ticaret hacmimizi kısa zamanda 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin kararlılığı aynen devam etmektedir. Yani buradan bizim taviz vermemiz söz konusu değil." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Doğu Akdeniz) Türkiye, orada karar verici konumdadır, temennim odur ki normal bir şekilde süreci geçmiş olalım." dedi.