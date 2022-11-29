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Milli teçhizat ve sistemler TSK'nın Suriye sınırındaki gücüne güç katıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına sunulan yerli üretim son teknoloji silah, teçhizat ve sistemler, Suriye sınırındaki Hatay'da görev yapan Mehmetçiğin gücüne güç katıyor.

GÜNCEL 29.11.2022, 11:39
Milli teçhizat ve sistemler TSK'nın Suriye sınırındaki gücüne güç katıyor

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Hatay 2. Hudut Alay Komutanlığına bağlı Ziyaret Hudut Karakolu'nda 7 gün 24 saat nöbet tutan "hudut kartalları", Şahingöz Kamera Sistemi, ACAR Kara Gözetleme Radarı, SARP Uzaktan Kumandalı Silah Sistem ve SEDA Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi ile sınır hattında görev yapıyor.

ASELSAN tarafından üretilen elektrooptik gözetleme sistemi olan Şahingöz Kamera Sistemi, Mehmetçiğin sınır hattında gece gündüz, olumsuz hava koşullarında dahi uzak mesafeli hedeflerin takibini, tanımlamasını ve koordinatları belirlemesini sağlıyor.

Sistem 11,5 kilometredeki hedeflerin tespitini, 2,4 kilometreden ise teşhisini yaparken, lazer özelliği sayesinde de hedefin mesafesini belirleyebiliyor.

Yerli üretim ACAR Kara Gözetleme Radarı'na sahip karakolda, sistem sayesinde kara hedeflerinin tespiti, takibi ve sınıflandırması yapılabiliyor.

SARP ve SEDA

Uzak mesafeden kontrol edilebilen ve üzerinde termal kamerası ile lazer mesafe ölçme özelliği bulunan SARP Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi de sınır hattındaki askerlerin ihtiyacına göre uçaksavar ve otomatik bomba atar entegre edebiliyor.

ASELSAN tarafından geliştirilen ve sınır hattında konuşlandırılan SEDA Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi, sisli havalarda dahi gece ve gündüz, mobil ve sabit birliklere yönelik silahlı saldırılarda atıcının yerinin tespitine olanak sağlıyor.

Hudut hattında görevli Mehmetçik, sorumluluk alanındaki kulelerden gözetleme yapmanın yanı sıra zırhlı araçlarla da sürekli devriye görevi yürüterek sınırda her an "hazır kıta" bekliyor. 

Sınır hattı boyunca gözetleme sistemleri etkin şekilde kullanılıyor

Suriye sınırında bulunan Kırıkhan ilçesindeki Sucu Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'nda görevli askerler de ASELSAN tarafından üretilen gözetleme sistemlerini etkin şekilde kullanarak hududun emniyetini sağlıyor. 

Entegre Fiziki Güvenlik Sistemi kapsamında Şahingöz Kamera Sistemi, ACAR Kara Gözetleme Radarı, SARP Uzaktan Kumandalı Silah Sistemi, ekinoks kameraları ve MİDAS Akustik Algılama Sistemlerine sahip hudut karakolunda, Mehmetçik elleri tetikte nöbet tutuyor.

Sınır hattında denetimler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen aralarında generallerin de bulunduğu heyet, Suriye hudut hattında sınır güvenliğine yönelik alınan tedbirler ve varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda incelemeler yaptı. 

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