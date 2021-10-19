Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar son yolculuğuna uğurlandı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Baykar Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camisi'ne getirildi.
Cami avlusunu dolduran yakınları ve sevenleri tabutu başında Bayraktar'a dua ederken, eşi Canan, çocukları Haluk, Selçuk ve Ahmet Bayraktar burada taziyeleri kabul etti.
Bayraktar'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Garipçe'deki aile kabristanlığına defnedildi.