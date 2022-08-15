Milli Savunma Bakanlığı heyeti F-16 tedariki ve modernizasyonu görüşmeleri için ABD'ye gitti

MSB'den yapılan yazılan açıklamada, ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında aralık 2021 ile şubat ve mart 2022'de olmak üzere Türkiye'de üç toplantının icra edildiği anımsatılarak, şu bilgiler verildi:

"F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir."