Milli Savunma Bakanlığı heyeti F-16 tedariki ve modernizasyonu görüşmeleri için ABD'ye gitti

F-16 tedariki ve modernizasyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla ABD'nin daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığının (MSB) teknik heyetinin görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gittiği bildirildi.

GÜNCEL 15.08.2022, 18:20
Milli Savunma Bakanlığı heyeti F-16 tedariki ve modernizasyonu görüşmeleri için ABD'ye gitti

MSB'den yapılan yazılan açıklamada, ABD'den F-16 tedariki ve modernizasyonu kapsamında aralık 2021 ile şubat ve mart 2022'de olmak üzere Türkiye'de üç toplantının icra edildiği anımsatılarak, şu bilgiler verildi:

"F-16 tedariki ve modernizasyonunun en kısa sürede gerçekleştirilmesi maksadıyla ABD tarafından yapılan davet üzerine Milli Savunma Bakanlığı teknik heyeti görüşmeler yapmak üzere ABD'ye gitmiştir."

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