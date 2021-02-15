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Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yarın Genel Kurul'da konuşma yapacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Gara'daki 13 şehitle ilgili, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yarın Genel Kurul'da gündem dışı konuşma yapacaklarını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yarın Genel Kurul'da konuşma yapacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'de düzenlediği basın toplanntısında, "(Gara'da 13 şehit) Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yarın Genel Kurul'da gündem dışı konuşma yapacak." dedi.

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