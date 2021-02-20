Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TCG Gür denizaltısını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile 2. Korvet Filotillası Komodorluğu Sancak Tevcih Töreni'nden sonra Foça Deniz Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Akar ve beraberindekiler, çevre denizler başta olmak üzere tüm Akdeniz'de milli ve NATO görevlerini başarıyla yerine getiren TCG Gür denizaltısına gelişinde geleneklere uygun olarak "silistre" çalınarak karşılandı. Akar, denizaltıya girdikten sonra personeli "Denizaltı ailesi nasılsınız?" diyerek selamladı.

Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en etkin ve caydırıcı unsurları arasında yer alan TCG Gür denizaltısında Gemi Komutanı ve personelden gemi ve görevleri hakkında bilgi aldı.

Denizaltının daha önceki harekat görevlerinden birini 38 gün denizin altında, günışığı görmeden başarıyla tamamladığı bilgisini alan Akar, zorlu koşullarda görev yapan personeli kutladı.

Akar, 50'den fazla personelin görev aldığı 62 metre uzunluğundaki 1400 tonluk denizaltıda silah, sistem ve cihazların imkan ve kabiliyetleri hakkında da bilgi aldı. Akar, denizaltı periskobunu da bizzat denedi.