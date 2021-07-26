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Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri'nde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Akar ve kuvvet komutanları sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile geldiği Gaziantep Havalimanı'nda, Vali Davut Gül, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, daha sonra sınır hattında yer alan ve Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu İleri Komuta Yeri ve 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Esas Komuta Yeri'ne geçti.

Buradaki inceleme ve denetlemelerini sürdüren Akar'ın, sınır ötesindeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile bir araya gelmesi, sahadaki son duruma ilişkin bilgi alması ve talimatlar vermesi bekleniyor.

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