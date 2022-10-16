Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Kubrakov ile ilk olarak Kalender Kasrı'nda bir araya geldi.

Tahıl koridoru için varılan mutabakatın temellerinin atıldığı Kalender Kasrı'ndaki görüşmenin ardından Akar ve Kubrakov, Müşterek Koordinasyon Merkezi'ne giderek faaliyetlere ilişkin brifing aldı.

Ziyaretin ardından yapılan basın açıklamasında konuşan Bakan Akar, sözlerine Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileterek başladı.

Tahıl koridoruna yönelik atılan imza sonrasında yaklaşık üç ayın geride kaldığını ifade eden Akar, "Bu üç aylık süre içinde toplam 345 gemi Ukrayna limanlarından 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdi. Bu, memnuniyet verici bir sonuç." diye konuştu.

Bu başarılı sonucun alınmasında katkısı olanlara teşekkür eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki arkadaşlarımızın Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye bir bütün olarak yaptıkları bu çalışmaları hem insani hem de tarihi bir görev olarak görüyoruz. Tahıl sevkiyatının gerçekleştirilmesiyle birlikte ciddi şekilde tahıl fiyatlarının düştüğünü biliyoruz. Bu, Karadeniz tahıl inisiyatifi ile taraflar bir araya gelebildiler. Bizim dileğimiz, bundan sonra da diğer sorunların çözümünde bu yaptığımız çalışmanın bir model teşkil etmesidir."

Türkiye'nin her zaman komşularının sınırlarına, toprak bütünlüğüne saygılı, barıştan ve istikrardan yana olduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Aynı politikamızı şeffaf bir şekilde sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir an önce ateşkesin sağlanması ve sorunun diplomatik yol ve yöntemlerle çözümüne yönelik çabalarına dikkati çeken Akar, kendilerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yöndeki talimatları doğrultusundaki çalışmalarına devam ettiklerini aktardı.