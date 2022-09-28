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Milli Savunma Bakanı Akar: Teröristlerin Mersin'deki saldırıyı Suriye’de organize ettiği bilgisine sahibiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mersin'deki terör saldırısına ilişkin, "Mehmetçik karşısında Irak ve Suriye’nin kuzeyinde duramayan teröristlerin bu saldırıyı Suriye’de organize ettiği bilgisine sahibiz." dedi.

GÜNCEL 28.09.2022, 10:20
Milli Savunma Bakanı Akar: Teröristlerin Mersin'deki saldırıyı Suriye’de organize ettiği bilgisine sahibiz

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