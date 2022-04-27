Milli Savunma Bakanı Akar: Şu ana kadar Boğaz'dan herhangi bir savaş gemisi geçişi olmadı

Akar, ABD'nin Almanya'daki Ramstein NATO Hava Savunma Üssü'nde düzenlenen “Ukrayna'ya Yönelik Savunma ve Güvenlik İstişare Grup Toplantısı”nın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna’ya yönelik savunma ve güvenlik istişare toplantısını 40’tan fazla ülke temsilcisiyle yaptıklarını belirten Akar, başta Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov olmak üzere bazı isimlerle görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Ukrayna’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Akar, "Gelişmeleri endişe ile izliyoruz. Alınan haberlere göre bazı sıkıntılı durumlar var. Bunların giderilmesi için tüm ülkeler olarak çeşitli gayretler sarf ediyoruz. Genel olarak baktığımızda diyalog ve itidalli yaklaşım önemli. İtidalli bir yaklaşımla diplomasi yolunu açmamız gerekiyor. Böylece daha kolay barışçıl çözümler bulunabileceğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Akar, toplantıda Türkiye’nin olaylara bakış açısını bir kez daha paylaşma fırsatı bulduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak başından beri Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, bakan düzeyinde bizlerin ortaya koyduğumuz bir tavır var. Krizin başlangıcında savaşın çıkmaması için, savaş çıktıktan sonra ise bir an önce ateşkesin sağlanması için çok ciddi, kapsamlı çalışmalar yaptık. Antalya Diplomasi Forumu’nda Rus ve Ukraynalı bakanlar bir araya getirildi. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'mızın birçok kez Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile yaptığı görüşmeler var. Bu görüşmelerde Sayın Cumhurbaşkanı'mız ateşkesin bir an önce sağlanması için masaya oturulması için gayrette bulunuyor.

Birtakım sıkıntılar olmakla birlikte umutluyuz, önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teklifleri ile belki de iki liderin bir araya gelmesi mümkün olacak. Gittikçe kötüleşen insani durumun daha da kötüye gitmemesi, bir an önce ateşkesin sağlanması için arabuluculuk dahil yapılması gereken ne varsa Türkiye olarak katkılarımızı sürdürüyoruz."

"İnsani durumun kötüleştiğinin farkındayız"

Sivillerin Ukrayna'dan tahliyesinin çok önemli olduğunu belirten Akar, "Çalışmalarımız devam ediyor. Orada kalan az sayıdaki vatandaşlarımızla birlikte diğer sivillerin de tahliyesine yönelik deniz ulaşımı dahil desteğimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk ticari gemilerine ilişkin ise "Emniyetli, güvenli şekilde Ukrayna’dan ayrılmasına yönelik hem Rus hem Ukrayna makamları ile temaslarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Hava sahasının kapanması nedeniyle insani yardım malzemesi götürdüğü Ukrayna’da kalan TSK’ye ait iki A400 M uçağının durumuyla ilgili Akar, "Onların emniyetli şekilde yurdumuza intikali için temaslarımız sürüyor." dedi.

Türkiye’nin en başından itibaren Ukrayna'nın ihtiyaçları çerçevesinde insani yardım başlattığını anlatan Bakan Akar, bunu sürdürmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Akar, Ramstein’daki toplantıda Ukrayna-Rusya arasında olası bir ateşkesin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soru üzerine, "Biz Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği çerçevede ateşkesin önemli olduğunu belirtiyoruz. Gelen raporlar, sahadaki bilgiler kapsamında, insani durumun kötüleştiğinin farkındayız. Durumun daha da kötüleşmemesi için en azından insani ateşkes yapılmasının bölge halkı için önemli olduğunu görüyoruz." yanıtını verdi.