Milli Savunma Bakanı Akar: Pençe-Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 371 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Akar, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda, Mehmetçik tarafından şu ana kadar 400'den fazla sığınak ve mağaranın temizlendiğini, 371 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti MKYK Toplantısı öncesi Genel Merkez'e gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Teröristlerin saldırısında 4 askerin şehit olduğu hatırlatılarak, Pençe Kilit Operasyonu'ndaki son durumun sorulması üzerine Akar, sözlerine şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileterek başladı.
Terörle mücadelenin, "terörü yerinde, kaynağında yok etme" stratejisiyle kararlılıkla sürdüğünü ifade eden Akar, "Terörle mücadelemiz artan bir tempoda, taarruzi bir anlayışla en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." diye konuştu.
Operasyonlarla teröristlerin barınak, sığınak, sözde karargah olarak kullandıkları mağaralara tek tek girildiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:
"Barınak, sığınak, sözde karargahların hepsi teröristlerin başına yıkıldı, yıkılıyor. Bunların hepsi tek tek Mehmetçik tarafından temizlendi, temizleniyor. Daha önceden, 'girilemez' denilen anlayışı Mehmetçik yıktı, çok şükür bütün 'girilemez' denilen yerlere girdi, 'çıkılamaz' denilen yerlere çıktı. Bu mücadeleyi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyor. Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Teröristlerin elebaşları bunları anladılar, bunu herkesin anlamasını bekliyoruz. Teröristlerin hiçbir geleceği olmadığını görmeleri lazım. 'Türk adaletine sığınmak', başka çareleri yok."
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