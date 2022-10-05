Milli Savunma Bakanı Akar: Ne arazide ne masada geri adım atmamız söz konusu değil

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı, düzenlenen törenle başladı.

Hava Harp Okulu'ndaki törene, Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile birlikte katıldı.

Hava Harp Okulu'na gelişinde Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu, Hava Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Hava Harp Okulu Dekanı Prof. Dr. Nurettin Acır tarafından karşılanan Bakan Akar, "Harbiyeliler mangası"nı selamlamasının ardından törenin yapıldığı salona geçti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Akar, subay ve astsubay yetiştirme öneminin bilinciyle hareket ettiklerini, bu kapsamda sadece askeri eğitime değil akademik eğitime de önem verdiklerini belirterek, Hava Harp Okulunun yeni akademik yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.