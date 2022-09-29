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Milli Savunma Bakanı Akar: Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarası, sığınağı, sözde komuta yeri vuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 27 Eylül'de 140 kilometre girdi, Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, sözde komuta yerini vurdu." dedi.

GÜNCEL 29.09.2022, 16:03
Milli Savunma Bakanı Akar: Irak'ın kuzeyindeki Asos'ta 16 terörist mağarası, sığınağı, sözde komuta yeri vuruldu

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