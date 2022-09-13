Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'ın provokasyonlarına sert tepki

Akar, Sheraton otelinde düzenlenen Malezya Milli Günü Resepsiyonu'nun ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yunanistan'ın artan provokasyonları ile son olarak Ege'de Ro-Ro gemisine ateş açmasına yönelik değerlendirmesi sorulan Akar, Türkiye ve Yunanistan arasında bazı sorunların olduğunu, bunu da herkesin bildiğini belirtti.

Bu sorunların barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi için Türkiye'nin yoğun çaba harcadığına ve sabırlı davrandığına vurgu yapan Bakan Akar, "Tüm iyi niyetli çabalarımıza rağmen maalesef komşumuz Yunanistan her seferinde birtakım provokatif eylem, söylemlerle gerilimi artırmaya devam ediyor. Bunun önlenmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Yunanistan'ın her fırsatta Türkiye'yi karalamaya çalıştığını dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Her olayı istismar etmek, çarpıtmak suretiyle yalanla, iftirayla üçüncü tarafları etkilemek, üçüncü taraflara Türkiye'yi şikayet etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bu manada gerçekten ikiyüzlü bir siyaset izlendiğini söylemek yanlış değil. İkiyüzlü bir siyaset var. Bir taraftan biz diyalogda ısrar ediyoruz, bunu anlar gibi, buna cevap verecek gibi görünüyorlar, diğer taraftan da kendi başlarına kaldıklarında üçüncü ülkelerle görüşmelerinde, konuşmalarında her seferinde yalan ve inkara dayalı olarak Türkiye'yi şikayet etmeyi bir alışkanlık haline getiriyorlar."