Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan parlamenterlere sert tepki

Akar, NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında Türkiye aleyhinde söylemlerde bulunan Yunan parlamenterlere "Kıbrıs'ın kuzeyine işgal derseniz, başından kavga etmek istiyorsunuz demektir, Türkiye Kıbrıs'ın kuzeyinde işgalci değildir." yanıtını verdi.

GÜNCEL 14.06.2022, 20:45
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan parlamenterlere sert tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısında Türkiye aleyhinde söylemlerde bulunan Yunan parlamenterlere sert tepki gösterdi.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Siyasi Komisyon ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu ortak toplantısı İstanbul'da başladı.

Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Raporu'nun görüşülmesinin ardından açılış oturumunda Bakan Akar da hitap ederek Türkiye’nin savunma ve güvenlik konularındaki yaklaşımlarını paylaştı.

Konuşmasının ardından Akar, parlamenterlerin sorularını yanıtladı. Litvanyalı ve İspanyol milletvekillerinin Ukrayna'daki gelişmeler ve NATO bağlamındaki sorularına cevap veren Akar, Yunan bir parlamenterin sorusu sırasında "Kıbrıs'ın kuzeyinde işgaliniz sürüyor" ifadesini kullanması üzerine sert tepki göstererek, şunları söyledi:

"Kıbrıs'ın kuzeyine işgal derseniz, başından kavga etmek istiyorsunuz demektir. Türkiye Kıbrıs'ın kuzeyinde işgalci değildir. Orada 1974'e kadar katliamlar, darbeler yapıldı. Rumların dahil hayatları tehlikeye girdi. Biz 1974'te Barış Harekatı'nı yaptık. 1974'ten şu ana kadar hem güney hem kuzey barış, huzur içinde yaşıyor. Bunu görmek lazım. Yanlı olmamak lazım. 2014'te BM'nin Annan Planı'nı çözüm olsun diye tüm eksikliklerine rağmen Türkler kabul etti. Rum tarafı kabul etmedi."

Terör örgütü PKK/YPG'nin 40 bin insanımızı öldürdüğünü, FETÖ'nün 251 kişiyi katlettiğini vurgulayan Akar, "Biz terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtarmak için yoğun şekilde gayret gösteriyoruz. Bu konuda kararlıyız. Bizim başka bir amacımız yok. Eğer siz bizim mücadele ettiğimiz, halkımıza zarar veren, 40 bin kişiyi öldüren, 251 kişiyi katleden PKK/YPG'ye, FETÖ'ye orada kampta yer verirseniz bunun adı müttefiklik olmaz, bu dostluğa aykırıdır. Bu durum ittifaka da zarar verir, müttefiklik ruhuna da aykırıdır." ifadelerini kullandı.

"Lavrion kampını bilmeyen yok"

Yunan parlamenterin "Öyle bir şey yok" demesi üzerine Bakan Akar, "Yok demeyin. Yunanistan'daki Lavrion kampını bilmeyen yok. Aynı şekilde İsveç'te de PKK/YPG'liler her şeyi yapıyor. Bunun ne insanlık ne demokrasi ne de insan hakları ile alakası var. Teröristlere bu kadar fırsat verilirse bizim de bu insanlarla beraber olmayı istemememiz gayet normal." diye konuştu.

Akar, başka bir Yunan milletvekilinin "Türk Hava Kuvvetleri Yunan adalarının üzerinden uçuyor" sözlerine şu karşılığı verdi:

"Yunan uçakları 27 Nisan'da ana karamıza gelerek Datça, Didim, Dalaman'da hava sahamızı ihlal etti. Siz o kadar kilometre uzaktan, Yunanistan'ın ana karasından, Türkiye'nin ana karasına gelip hava sahamızı ihlal edeceksiniz, bundan sonra bizim ne yapmamızı bekliyorsunuz? Bunların radar görüntüleri var, müttefik ülkelerle de paylaştık. Biz de 28 Nisan'da bunların karşılığını verdik."

"Yunan nezaketine uygun değil"

Türkiye ve Yunanistan arasındaki problemlerin çözümünün görüşmelerle olabileceğini vurgulayan Akar, şöyle devam etti:

"Biz her zaman ve ısrarla sorunların uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri ve diyalogla çözümünden yana olduğumuzu ifade ettik. Bunların birincisi istişari görüşmeler, diğeri ayrıştırma usulleri, üçüncüsü ise güven artırıcı önlemler toplantıları. Güven artırıcı önlemler toplantılarını önemsiyoruz. Çünkü sorunların tarihi, hukuki, siyasi birçok boyutu var. Uzmanların bir araya gelerek bunları detaylı çalışması lazım. İlk üç toplantı yapıldı. Dördüncü toplantı için Yunan tarafını Ankara'ya beklediğimizi belirttik. Ancak iki yıldır cevap alamadık. Bu toplantılara destek verin, dönünce parlamentonuzda bu konuyu anlatın, Türk-Yunan tarafları olarak sorunlara birlikte çözüm bulalım."

Akar'ın sert cevaplarının ardından Yunan parlamenterlerden birinin "Size teşekkür etmeyeceğim" demesi üzerine Akar, "Bu Yunan nezaketine uygun bir davranış değil." karşılığını verdi.

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