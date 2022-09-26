Milli Savunma Bakanı Akar'dan "TSK'ya yönelik asılsız söylemlerde bulunanlara" tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, bakan yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Muhsin Dere ile birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Akar'ın talimatlar verdiği toplantıda kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanları devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı.

Savunma ve güvenlik kapsamındaki konuların ele alındığı toplantıda talimatlar veren Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti. Mehmetçiğin şu ana kadar kendine verilen görevleri büyük bir başarıyla yerine getirdiğini ifade eden Akar, "Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle, diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız." diye konuştu.

Terörle mücadelenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen büyük bir başarıyla devam ettiğini vurgulayan Akar, şunları söyledi:

“Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın hudutlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Tek amacımız hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak. Bunun için terörle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Terörle mücadelede başlayan yeni dönemde, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 36 bin 143 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl ise ocak ayından itibaren Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 2 bin 874 terörist etkisiz hale getirildi."

Pençe Kilit Operasyonu'nun da büyük bir başarıyla sürdüğünü ifade eden Akar, "Pençe Kilit Operasyonu kapsamında 397 terörist etkisiz hale getirildi. Bütün mağaralar, sığınaklar, barınaklar, sözde karargahlar her taraf tek tek kontrol edilmeye devam ediliyor. Çok katlı, tahkimli mağaralar dahil her yer Mehmetçik tarafından kontrol altına alındı, alınıyor." diye konuştu.

Akar, operasyonda terör örgütünce kullanılan çok sayıda silah, araç, gereç ve mühimmatın ele geçirildiğini de açıkladı.