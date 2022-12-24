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Milli Savunma Bakanı Akar: Bu yılın başından itibaren toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu yılın başından itibaren yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

GÜNCEL 24.12.2022, 13:21
Milli Savunma Bakanı Akar: Bu yılın başından itibaren toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirildi

Akar, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda Bakanlığının yıllık faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ve bölgesel düzeyde gelişmelerin hızlandığı, artan risk, tehdit ve tehlikelere bağlı olarak güvenlik kaygılarının en üst seviyeye çıktığı bir dönemden geçildiğini belirten Akar, bu hassas süreçte Türkiye'nin tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, proaktif davranarak savunma ve güvenlikle ilgili her türlü tedbiri almaya gayret gösterdiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle Türkiye'nin özne haline geldiğini ifade eden Akar, ülkenin etki alanının üç kıta, ilgi alanının ise bütün dünya olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığının Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en başarılı faaliyetlerini icra ettiğini ifade eden Akar, hudutların 7 gün 24 saat esasına göre bugüne kadarki en yoğun ve en etkili tedbirlerle korunduğunu söyledi.

Hudutlarda sınır fiziki güvenlik sistemine dayalı tel örgü, hendek, duvar ve gözetleme sistemlerinden meydana gelen dünya standartlarında, yüksek teknolojiye sahip araç, gereç ve teçhizat kullanıldığını, her geçen gün alınan ilave tedbirlerle sınır güvenliğinin güçlendirildiğini dile getiren Akar, "1 Ocak'tan itibaren hudutlarımızda 256 bin 199 kişinin geçişi engellenmiş, yakalanan 8 bine yakın düzensiz göçmen ile 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Etkili operasyonlar sonucu 3 bin 500 kilogram uyuşturucu, 35 bin paket sigara, 2 bin 600 adet muhtelif silah ile 150 binden fazla muhtelif uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Hudutlarımızdaki başarı rakamlarla da açıkça görülmektedir." ifadelerini kullandı.

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