Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Namaz Dağı’na çıktı.
Milli Savunma Bakanı Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınırın 'sıfır noktasında'
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile Namaz Dağı'na çıktı, Suriye ve Irak sınırının kesiştiği sıfır noktasındaki Altunbey 1. Hudut Takım Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
21 Ocak 2022 Cuma 21:40