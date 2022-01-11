Milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. 28 yaşındaki milli futbolcu kazada hayatını kaybetti.

Ahmet Çalık'ın otomobilde yalnız olduğu belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gençlerbirliği ve Galatasaray formalarını da giyen Ahmet Yılmaz Çalık, 2020 yılında Konyaspor'a transfer olmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Ahmet Çalık için taziye mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Konyaspor'da oynayan milli futbolcumuz Ahmet Çalık'ın Ankara-Niğde kara yolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Milli takımımızda da görev yapan merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; ailesi, Konyaspor ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim."

Spor kulüplerinden başsağlığı mesajları

Trabzonspor Kulübünden yayımlanan mesajda, "İttifak Holding Konyaspor'un milli oyuncusu Ahmet Çalık'ın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Genç yaşta aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet, ailesine, Konyaspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği Kulübünden yayımlanan mesajda, "Altyapımızda yetişen ve genç yaşta takımımızda kaptanlık görevini üstlenen, Konyaspor'da forma giyen eski futbolcumuz Ahmet Yılmaz Çalık'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhum futbolcumuza Allah'tan rahmet kederli ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk futbol ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği'nin altyapısında yetişen Ahmet Çalık, 2016-2017 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olmuştu. 27 yaşında vefat eden Ahmet Çalık, futbol kariyerini İttifak Holding Konyaspor'da sürdürüyordu.

Taziye mesajları

Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık için Konya Valiliği, Konyaspor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediyesi ve TSYD Konya Şubesi tarafından taziye mesajları yayımlandı.

Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından, "Konyaspor'umuzun ve milli takımımızın başarılı futbolcusu Ahmet Çalık'ın elim bir trafik kazası sonucu vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ahmet kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Konyaspor camiasına ve şehrimize başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." mesajı paylaşıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı açıklamada, "Saha içi ve dışında örnek bir arkadaşımız, Konyasporlu futbolcumuz Ahmet Çalık'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullanırken, Konyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından da "Konyaspor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık'ın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulunuldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şube Başkanı Murat Dönmez ise yayımladığı taziye mesajında, "Beyefendi kişiliğiyle tüm futbolseverler tarafından sevilen bir isim olan Ahmet Çalık'ın elim bir kaza sonucu hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başarılı performansıyla özellikle Konyasporlu taraftarların gönlünde taht kuran Ahmet Çalık kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Konyaspor'umuza ve Türk futboluna gönül verenlere başsağlığı diliyoruz." görüşlerine yer verdi.