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Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından personel alımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Özer: Hazırlıkları tamamlamış olarak yüz yüze eğitime başlayacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de yazılı açıklamasında tüm önlemleri alarak, 6 Eylül'de tüm kademe ve sınıf seviyelerinde eğitime başlayacaklarını vurguladı.

Tüm illerle koordineli bir şekilde gerekli önlemlerin alındığını, il ve ilçelere finansman destekleri gönderildiğini bildiren Özer, şunları kaydetti:

"Bu süreçte özellikle pansiyonlarımızın personel ihtiyacı ön plana çıkmıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi. Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitimin kalitesini artırmak için sağladığı destekler dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Pansiyonlarda kalan tüm öğrencilerimizin kaliteli bir eğitim almaları ile sağlıklı ve dengeli beslenmeleri için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. 6 Eylül itibarıyla tüm hazırlıkları tamamlamış olarak tüm okullarımızda yüz yüze eğitime başlayacağız inşallah."

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