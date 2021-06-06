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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tüm öğretmenler ve eğitim çalışanlarına Kovid-19 aşısı randevuları verilmeye başlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının Kovid-19 aşısı randevularının e-Nabız üzerinden verilmeye başlandığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tüm öğretmenler ve eğitim çalışanlarına Kovid-19 aşısı randevuları verilmeye başlandı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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