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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

akan Selçuk ve beraberindeki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Selçuk'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Misakımilli Kulesi'ne geçen Selçuk, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, milletimizin dimağına ışık tutan öğretmenlerimizin '24 Kasım Öğretmenler Günü' vesilesiyle huzurlarınızdayız. Vatan evlatlarının istikbali için eğitim ve öğretimin her aşamasında, milletimizle beraber, hiçbir zorluk karşısında yılmadan, sabır ve metanet içinde bu kutlu eğitim yürüyüşümüzü sürdürmeye eğitime gönül veren tüm öğretmenler olarak kararlıyız

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