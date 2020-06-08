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Milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin"İki HDP’li, bir CHP’linin milletvekilliklerinin düşürülmesi, adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir" dedi.

Milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin, "İki HDP’li, bir CHP’linin milletvekilliklerinin düşürülmesi, adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir." dedi.

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