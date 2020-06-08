Milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir MHP Genel Başkanı Bahçeli, CHP'li Berberoğlu ile HDP'li Güven ve Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin"İki HDP’li, bir CHP’linin milletvekilliklerinin düşürülmesi, adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir" dedi.

08 Haziran 2020 Pazartesi 15:15