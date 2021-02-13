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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin, Gabon, Polonya ve Haiti ile ayrı ayrı imzaladığı mutabakat zaptı ve anlaşmaların yürürlüğe girmesine ve onaylanmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Eylül 2012'de İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Ulaştırma Anlaşması"na göre, ülkeler arasında ve ötesinde hava hizmetlerinin kurulması ve yürütülmesi hedefleniyor.

Polonya'nın başkenti Varşova'da 17 Ekim 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına Yönelik İdari Anlaşma"nın ilişik notalarla birlikte onaylanması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, iki ülkenin sosyal sigortalar kurumları arasında çeşitli alanlarda iş birliği yapılması öngörülüyor.

Ağustos 2020'de Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Haiti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması"na göre, iki ülke mevcut kültürel ilişkileri güçlendirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Haiti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afet Yönetimine İlişkin Mutabakat Zaptı" da onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, iki ülke doğal afet yönetiminde iş birliği ve koordinasyonun geliştirilmesini hedefliyor.

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