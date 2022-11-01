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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 9 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÜNCEL 01.11.2022, 12:16
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de

Amman'da 27 Mart 2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Hava Hizmetleri Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, hava yolları arasında rekabete dayalı uluslararası havacılık sistemini ve sivil havacılık alanında karşılıklı ilişkileri desteklemek ve böylelikle uluslararası havacılık hizmetlerinin gelişmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ankara'da 26 Nisan 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkındaki karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşmaya göre, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri geliştirme ve iş birliğini pekiştirme kararlılığı ile taraflar, uygun tedbirleri almak suretiyle kendi iç hukuklarına ve taraf oldukları uluslararası anlaşma, sözleşme ve mutabakata uygun biçimde ülkeleri arasında ticari ve ekonomik iş birliğini teşvik etmeyi ve kolaylaştırmayı taahhüt ediyor.

Kito'da 4 Şubat 2016'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Ekvator Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması da Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, tarafların özellikle terör örgütü, örgütlü suç, insan ticareti, uyuşturucu madde, psikotrop madde ve bunların öncü maddeleri, kara para aklama ve terörün finansmanı olmak üzere sınır ötesi suçlarla mücadelede yürürlükteki ulusal mevzuatlarına, bir parçası oldukları uluslararası anlaşmalara ve bundan böyle anlaşmaya uygun şekilde iş birliği yapmasını içeriyor.

Ankara'da 20 Ocak 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Makedonya Hükümeti Arasında Su Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı"nın onaylanması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mutabakat zaptına göre, su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimi için entegre su kaynakları yönetimi ilişkileri ışığında, taraflar eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar temelinde, bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı yoluyla iç hukukları ve mevzuatları çerçevesinde iş birliği yapacak.

Antalya'da 18 Haziran 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sürdürülebilir Orman Yönetimi Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anlaşma kapsamında, ormanların korunması ve rehabilitasyonu için taraflar, ulusal mevzuatlara dayanarak eşitlik, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar temelinde, bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımı aracılığıyla iş birliğine gidecek.

Ankara'da 9 Haziran 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşmaya göre, taraflar, birbirlerinin kültür ve sanata dair bilgilerinin kapsamını genişletmek ve iki devlet arasındaki ilişkileri güçlendirmek amacıyla, somut olmayan ve somut kültürel miras, edebiyat, güzel sanatlar, sahne sanatları, görsel-işitsel medya tasarımın yanı sıra, kültürel ve endüstriler ve yardımcı yetenekler de dahil kültürel alanlarda birbirleriyle iş birliği yapmak için sağlam temeller atacak.

Dakar'da 21 Şubat 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Medya ve İletişim Alanlarında İş Birliği Protokolü"nün onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin artırılması, medya ve iletişim alanındaki iş birliğini amaçlayan protokol, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Senegal Cumhuriyeti Kültür ve İletişim Başkanlığı arasında istişare ve iş birliğini destekleyecek.

Ankara'da 7 Eylül 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması hakkında karar da Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, taraflar arasında spor alanında iş birliğinin mütekabiliyet, karşılıklı anlayış ve fayda ilkesine dayalı olarak teşvik edilmesi yoluyla iki ülke arasındaki yakın ilişki ve iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Resmi gazetede ayrıca "TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi"ne ilişkin 9-11 Şubat 2021'de kabul edilen değişikliklerin 25 Haziran 2022'de geçerli olmak üzere onaylanması hakkındaki karar da yer aldı.

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