Milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Malatya Çevre Yolu 1. Kısım Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, sözlerine ramazanın Türkiye'ye, millete ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dileyerek başladı.

Erdoğan, "Rabb'imden bu mübarek günlerin, yaşadığımız sıkıntıların bitmesine, bölgemizin dört bir yanında süren çatışmaların sulhla neticelenmesine, mazlumların ve mağdurların kurtuluşuna vesile olmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün Selçuklu'nun, Osmanlı'nın yadigarı, Cumhuriyet'in göz bebeği Malatya'yı güzelliğine yakışır yeni bir esere daha kavuşturmanın heyecanı ve mutluluğu içinde olduklarını belirten Erdoğan, Tarihi Kral Yolu ve İpek Yolu güzergahlarında bulunan Malatya'nın bugün de kara, hava ve demir yolu ağlarıyla bölgesinin ekonomik ve sosyal merkezi konumunda olduğunu anlattı.

Erdoğan, tarımdan ticarete, sanayiden turizme kadar pek çok alanda gelişmeye devam eden Malatya'yı hedeflerine uygun altyapıya kavuşturmak için yatırımları kesintisiz sürdürdüklerini aktararak, ramazanın ilk gününün bereketiyle açılışını yapacakları Malatya Çevre Yolu'nun da bu yatırımlardan biri olduğunu dile getirdi.

Malatya büyüdükçe, geliştikçe, araç sayısı çoğaldıkça merkezle bağlantılı istikametlerdeki trafik yoğunluğunun da arttığına işaret eden Erdoğan, şu bilgileri paylaştı:

"İlk kısmının açılışını yapacağımız Malatya Çevre Yolu Projesi'yle işte bu güzergahtaki trafiği rahatlatıyor, şehrin hayat kalitesini yükseltiyoruz. Bağlantı yoluyla birlikte 53,5 kilometre uzunluğa sahip çevre yolumuzun üzerinde 12 kavşak köprüsü, 5 alt geçit, 3 demir yolu köprüsü, 4 hidrolik köprü yer alıyor. Gölbaşı ayrımından başlayıp, Pütürge kavşağına kadar uzanan bu yolun açılışını yapacağımız ilk kısmı 26 kilometrelik bölümden oluşuyor. Bu yolla, şehir merkezindeki trafiği rahatlatarak vakitten yılda 89 milyon lira, akaryakıttan 97 milyon lira tasarruf sağlayacak, ayrıca karbon salınımını 19 bin tonun üzerinde azaltacağız. Toplam yatırım bedeli 1 milyar 128 milyon lira olan projenin açılışını yapacağımız kısmı yaklaşık 400 milyon liralık harcamayla tamamlanmıştır."

Malatya'nın ulaşımda emrine sunulan bu imkanı en iyi şekilde değerlendirerek, her alanda Türkiye'ye sağladıkları katma değeri artıracağına inandığını vurgulayan Erdoğan, çevre yolunun şehre ve ülkeye hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, projenin yapımında emeği geçen bakanlığı, kurumları, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik etti.

"Bu muhataralı süreçten ülkemizi, adaletin, huzurun, refahın sembolü olarak çıkarmak için çalışıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın salgından savaşa, göçten ayrımcılığa, enerji ve gıdanın başını çektiği ekonomik sarsıntılardan sosyal karmaşalara kadar nice krizlerle boğuştuğu bir dönemden geçildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu muhataralı süreçten ülkemizi adaletin, hakkaniyetin, huzurun, refahın sembolü olarak çıkarmak ve hedeflerine ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eser ve hizmet siyasetimizle vatan topraklarının her karışında hem geçmişin ihmallerini telafi ettik hem de yeni ve daha büyük atılımlar için gereken altyapıyı kurduk. Şu anda, özellikle ekranda gördüğüm bu çevre yolu inanıyorum ki bizim sadece Malatya'mıza değil tüm Türkiye'ye bir hediye ve bu ramazan ayında bir müjde olarak veriyoruz."

Ülkedeki tüm ayrımcılıklar gibi yatırımlardaki ayrımcılıkları da ortadan kaldırarak, vatandaşların tamamına hizmet veren eserler inşa ettiklerini anlatan Erdoğan, "Üstelik bunları içeride ve dışarıda önümüze çıkartılan pek çok olumsuzluğa rağmen başardık. Bilindiği gibi bölgemizin farklı bölgelerinde bir süredir iç çatışmalar, işgaller, siyasi ve sosyal çalkantılar yaşanıyor. Türkiye'yi de sosyal fay hatlarını harekete geçirmekten terör örgütlerini üzerimize salmaya, darbe girişimlerinden gizli-açık ambargolara kadar nice tuzaklarla bu karanlık senaryoların içine çekmek istediler. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu oyunların hepsi de bozularak ülkemizi sağ salim bugünlere getirdik." diye konuştu.

Ülke olarak hala aşılması gereken sıkıntılar olduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bir süredir ekonomimiz, döviz kuru hareketlerinin, faiz tartışmalarının, tüm dünyanın sorunu olan enflasyondaki yükselişin tehdidi altındadır. Enerji ve gıda başta olmak üzere, küresel mal fiyatlarında yaşanan aşırı artışlar, bizi de etkilemektedir. Bir de buna ülkemiz içindeki kimi kesimlerin vicdansızlığa varan aç gözlülüğü eklendiğinde, vatandaşlarımız bakımından gerçekten sıkıntılı bir tablo ortaya çıkmaktadır. Hem fiyatlaması küresel düzeyle yapılan ürünlerin yol açtığı dengesizliklerle hem de fahiş kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizi sürdürüyoruz."

Vatandaşları küresel düzeyde artış gösteren elektrik ve doğalgaz fiyatlarından korumak için geçen yıl 165 milyar liralık sübvansiyon yaptıklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu yıl da hanelerde kullanılan elektrik ve doğalgaz faturalarının önemli bir kısmının yükünü devlet olarak biz üstleniyoruz. Sadece enerjide vatandaşlarımıza yıl sonuna kadar, geçen yılın iki katına varan bir destek sağlamış olacağız. Gıda maddelerinin fiyatlarında maliyetler dışında kalan artışları yakından takip ediyoruz. Fiyatlar konusunda vicdansızlık yaparak milletin aşına, ekmeğine, geçimine göz dikenlere acımayacağız. Böyle dönemler hep birlikte fedakarlık yapmamız, hep birlikte günlük kazancımızı değil, ortak geleceğimizi düşünmemiz gereken dönemlerdir. 3 kuruş fazla kazanmak uğruna milletin huzuruna özellikle göz dikenler, aslında en büyük zararı kendilerine vermektedir."

"İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız"

Erdoğan, ilgili bakanlıklar ve kurumların bu çerçevede denetimden mevzuat hazırlığına kadar her konuda yoğun bir çalışma içinde olduklarını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bunların etiketlere yansımalarını en kısa sürede görmeye başlayacağız. Baharın gelmesiyle işimizin daha da kolaylaşacağını umuyorum. Tarım, turizm ve inşaat sektörlerindeki hareketlenme, istihdamı olumlu yönde etkileyecektir. Türkiye bu yaz itibarıyla hem uluslararası alanda gücünü ve itibarını artırmış hem de içeride hayat pahalılığıyla mücadelesinde mesafe kat etmiş olarak yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla hedeflerine doğru daha hızlı adımlarla ilerlemeye başlayacaktır. Milletimden sabırlı olmasını, bize güvenmesini, sanayici ise fabrikasına, tüccarsa pazarına, çiftçiliği ile toprağına, esnafsa tezgahına, çalışansa işine, öğrenci ise dersine, memursa vazifesine daha sıkı sarılmasını istiyorum. Rabb'imiz bize 'İnsanın ancak çalıştığının karşılığı vardır.' buyuruyor. Hep birlikte daha çok çalışacağız. Ülkemize daha güçlü şekilde sahip çıkacağız. Birbirimize daha çok güveneceğiz ve Allah'ın izniyle 2023'te ülkemizi dünyada bambaşka bir yere taşıyacağız."

Malatya'dan da bu kritik dönemde farkını, liderliğini, gayretini, vefasını en üst seviyede göstermesini beklediğini dile getiren Erdoğan, "Bugüne kadar bizi hiç yalnız bırakmayan Malatya’nın 2023'te çok daha güçlü şekilde bize yoldaş olmayı sürdüreceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yapmakta oldukları Malatya çevre yolunun şehre, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek "Bu eserin ortaya çıkmasında emeği geçen başta Bakan'ım ve tüm mesai arkadaşlarıyla yüklenici firmaların hepsini tekrar tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'm Malatya'dan saygılarımızı, selamlarımızı iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de çok teşekkür ediyorum. Şu anda kurdele sizde, makaslar elinizde bugünün anısına, bugünün hatırasına makaslar sizde kalacak ve kurdeleyi bu şekilde keseceğiz." diye konuştu.

Kurdelenin kesilmesiyle Malatya Çevre Yolu 1. Kısım açılışı gerçekleştirildi.